Voto femenino: a 79 años de la ley que cambió la historia argentina
El historiador Lucas Botta repasó en Cadena 3 el impulso de Eva Perón y la lucha de las pioneras. Julieta Lanteri había logrado votar en comicios municipales en 1911.
09/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3
FOTO: Las mujeres votaron por primera vez en Argentina el 11 de noviembre de 1951 (Archivo Eloísa Chicco).
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La Argentina Posible
El 9 de septiembre de 1947, hace 79 años, el Congreso sancionó la Ley 13.010, que reconoció a las mujeres argentinas los mismos derechos políticos que a los varones. La norma garantizó su derecho a votar y a ser elegidas para cargos nacionales.
En diálogo con Cadena 3, el columnista Lucas Botta reconstruyó los antecedentes de esa conquista y destacó que la lucha por el sufragio femenino había comenzado décadas antes de la llegada del peronismo al poder.
Botta resaltó el papel de Eva Duarte de Perón en el impulso a la ley, pero advirtió que la centralidad de su figura suele dejar en segundo plano a quienes la precedieron. Entre esas pioneras mencionó a las médicas Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane, que reclamaron la participación política de las mujeres a comienzos del siglo XX.
La historia de Lanteri fue uno de los ejes de su explicación. Nacida en Italia y nacionalizada argentina, en 1911 advirtió que las condiciones para inscribirse en el padrón municipal de Buenos Aires no excluían expresamente a las mujeres. Los requisitos contemplaban, entre otras cuestiones, la edad, la residencia y la actividad económica o profesional.
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Lanteri consiguió empadronarse y el 26 de noviembre de 1911 votó en una elección de concejales porteños, 36 años antes de la sanción de la ley nacional. Su caso constituyó un antecedente de la lucha por ampliar los derechos políticos. Reseña de la Universidad Nacional de La Plata.
"Abre toda una discusión jurídica sobre la participación femenina en la democracia", explicó Botta sobre aquella iniciativa. Para el columnista, el episodio también mostró hasta qué punto estaba naturalizada la exclusión de las mujeres de la vida política.
Ese antecedente correspondió al ámbito municipal. En el plano nacional, la Ley Sáenz Peña de 1912 estableció el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos varones, mientras las mujeres continuaron fuera del electorado. Historia del sufragio femenino, Secretaría de Cultura.
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Botta ubicó estos reclamos dentro del movimiento sufragista internacional, que buscaba el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar. Entre los antecedentes mencionó a Nueva Zelanda, que en 1893 se convirtió en el primer país con gobierno propio en reconocerles ese derecho en elecciones parlamentarias.
En la Argentina, la Ley 13.010 fue promulgada el 23 de septiembre de 1947. Sin embargo, la primera participación femenina en elecciones nacionales se concretó cuatro años después, el 11 de noviembre de 1951, en los comicios presidenciales en los que Juan Domingo Perón obtuvo su reelección.
Botta definió aquella votación como "el punto de llegada de toda una lucha por lograr el voto femenino".
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Entrevista de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué ley fue sancionada el 9 de septiembre de 1947? La Ley 13.010, que reconoció a las mujeres argentinas los mismos derechos políticos que a los varones.
¿Quién destacó la importancia de la lucha por el sufragio femenino? El columnista Lucas Botta en diálogo con Cadena 3.
¿Cuándo se concretó la primera participación femenina en elecciones nacionales? El 11 de noviembre de 1951, en los comicios presidenciales.
¿Qué figura importante fue mencionada en relación con la ley? Eva Duarte de Perón, aunque se destacó la labor de pioneras como Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane.
¿Qué antecedente se menciona sobre el sufragio femenino a nivel internacional? Nueva Zelanda fue el primer país en reconocer el derecho al voto para mujeres en 1893.