Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.

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El número de sorteo 18885 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 6363, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Casamiento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6363

2° 7089

3° 0675

4° 7860

5° 5957

6° 9437

7° 0879

8° 7915

9° 2339

10° 1604

11° 1782

12° 1338

13° 0718

14° 7891

15° 9537

16° 7252

17° 1005

18° 2567

19° 2897

20° 9198