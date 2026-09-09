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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.

El sorteo número 18885 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 9 de septiembre a las 15:00, destacando el número 6363 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional de "A primera (Casamiento)".

09/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 18885 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 6363, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Casamiento).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6363
2° 7089
3° 0675
4° 7860
5° 5957
6° 9437
7° 0879
8° 7915
9° 2339
10° 1604
11° 1782
12° 1338
13° 0718
14° 7891
15° 9537
16° 7252
17° 1005
18° 2567
19° 2897
20° 9198

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18885 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 9 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 6363, asociado a "A primera (Casamiento)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3.

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