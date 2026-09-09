Leo Senatore destacó el legado de los Suramericanos: "Van a inspirar a las futuras generaciones"

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 no solo tendrán impacto por la competencia deportiva, sino también por la infraestructura que quedará disponible para la provincia una vez finalizado el evento. Así lo destacó Leonardo Senatore, exjugador de Los Pumas y uno de los embajadores de los Juegos, durante una charla con Cadena 3 Rosario.

“Principalmente, los Juegos van a dejar algo inspirador para las futuras generaciones que se acerquen a todos los deportes”, sostuvo Senatore. En ese sentido, remarcó que muchos chicos tendrán la posibilidad de conocer disciplinas que quizás nunca hayan visto y observar en acción a algunos de los mejores deportistas de Sudamérica.

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El exrugbier también puso el foco en las nuevas instalaciones que quedarán después de la competencia. “Está el valor agregado de contar con la infraestructura que queda para el post, para los propios deportistas que compiten ahora y que van a competir, poder contar con un montón de herramientas que quizás antes no teníamos”, señaló.

Senatore destacó además que los nuevos espacios podrán ser aprovechados por clubes y deportistas de toda la provincia. “Diferentes espacios para la ciudad, para los clubes, me parece que eso es realmente espectacular”, afirmó, y celebró que Santa Fe pueda ser sede de un acontecimiento de estas características.

Para el embajador de los Juegos, Santa Fe 2026 también representa una oportunidad para mostrar el potencial de la provincia. “Es una gran oportunidad para mostrarle a toda Sudamérica y al mundo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos dar”, sostuvo. Los Juegos reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Informe de Julián Maragliano.