Desarrollan anticuerpos para combatir el mosquito Aedes aegypti y sus enfermedades

Las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue, el Zika, la chikungunya y la fiebre amarilla, representan una creciente amenaza para la salud pública. Las limitaciones de las estrategias convencionales, como el uso de insecticidas, han impulsado la búsqueda de nuevas herramientas para su control.

En este contexto, un equipo de científicos del CONICET y otras instituciones ha comenzado a desarrollar una vacuna que inmunice a las personas, con el objetivo de reducir la supervivencia del Aedes aegypti tras la picadura y, de esta manera, disminuir el contagio de enfermedades.

Los investigadores han logrado resultados prometedores en estudios de laboratorio, utilizando suero de bovinos inmunizados. Esta investigación fue publicada en la revista Vaccine. El líder del proyecto, Gabriel Briones, investigador del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas (IIBIO) y de la Escuela de Bio y Nanotecnologías (EByN) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), explicó: "En este trabajo exploramos una estrategia diferente para contribuir al control del mosquito. En lugar de atacarlo directamente con insecticidas, buscamos que el hospedador genere anticuerpos contra proteínas esenciales para la fisiología del insecto, lo que podría reducir su supervivencia tras alimentarse".

El equipo desarrolló un antígeno recombinante llamado PT-3, creado mediante técnicas de ingeniería genética, que se basa en tres proteínas asociadas a la matriz peritrófica del intestino del Aedes aegypti. Esta matriz se forma tras la ingestión de sangre y es crucial para la digestión y protección del epitelio intestinal. La investigadora Mara Roset, también del IIBIO y de la EByN, destacó la importancia de este antígeno en el desarrollo de la vacuna.

Los investigadores inmunizaron bovinos con el antígeno PT-3, que generaron anticuerpos específicos contra las proteínas del intestino del mosquito. Para evaluar el impacto de estos anticuerpos en la supervivencia de los mosquitos, utilizaron un sistema de alimentación artificial. Los mosquitos hembra, que son los que transmiten los virus, se alimentaron de sangre que contenía estos anticuerpos. Los resultados mostraron que los mosquitos que ingirieron sangre con anticuerpos contra PT-3 tuvieron una reducción significativa en su supervivencia en comparación con el grupo de control.

La mortalidad fue más alta en los tres días posteriores a la alimentación, un período crítico para la actividad digestiva intestinal. La primera autora del estudio, Idalia Pérez Leyva, becaria doctoral del CONICET, subrayó que reducir la supervivencia del mosquito es fundamental para disminuir la transmisión de virus.

Previamente, el equipo había realizado experimentos en ratones con un antígeno precursor, que llevaron al desarrollo del antígeno PT-3. Este enfoque podría ofrecer una herramienta complementaria a las limitaciones del control convencional del Aedes aegypti, como la resistencia a insecticidas y la dificultad de eliminar criaderos en áreas urbanas. Además, se contempla la posibilidad de incorporar el antígeno en una vacuna que proteja contra los virus transmitidos por el mosquito.

El estudio representa una primera prueba de concepto, y los investigadores tienen como objetivo mejorar el diseño de los antígenos para optimizar la respuesta inmunitaria. Briones concluyó que, para desarrollar una vacuna efectiva, se requerirán estudios de eficacia, seguridad y duración de la respuesta, así como las etapas preclínicas y clínicas necesarias antes de considerar su aplicación en humanos.