La jueza Marta Pascual otorgó salidas transitorias al menor implicado en el caso de Uma Aguilera

Buenos Aires, 9 septiembre (NA) -- La magistrada de Responsabilidad Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, Marta Pascual, ha sido objeto de críticas tras otorgar salidas transitorias al menor involucrado en el asesinato de Uma Aguilera. La jueza, quien también ha presentado un habeas corpus para suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, concedió una "salida recreativa" a Guillermo "Paraguayo" Romero Molinas el 22 de septiembre de 2025, cuando ya había alcanzado la mayoría de edad y se encontraba a la espera de su sentencia.

María Eugenia Rodríguez, madre de la víctima, conversó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó su descontento: "Estoy bastante molesta con la jueza, debería darle vergüenza". Rodríguez indicó que ni la querella ni el fiscal Hernán Ceruti fueron notificados sobre esta decisión judicial, lo que consideró una violación de la Ley de Víctimas: "Incumplió la Ley de Víctimas".

A través de un juicio abreviado, las partes habían acordado una condena de 15 años de prisión para el asesino, pero Pascual redujo la pena a 12 años. La madre de Uma, quien trabaja como policía junto a su esposo, Eduardo Aguilera, ex custodio de la senadora Patricia Bullrich, manifestó su repudio hacia el garantismo de la jueza: "No queremos más jueces que velen por los intereses de los delincuentes".

Rodríguez resaltó que los delincuentes no sostienen su salario, lo hacen los trabajadores que enfrentan el temor de no regresar a casa. "Ella (Pascual) los defiende. Reeducar es enseñarles que sus acciones tienen consecuencias, porque devolverlos a la sociedad es ponerla en peligro; devolverlos al núcleo familiar o entorno que no pudo contenerlo y lo llevó a hacer lo que hace no solo le hace un daño a la sociedad, sino que también le hace mal al menor", criticó con evidente indignación.

La madre de Uma también expresó su "dolor" al recordar que Pascual fue la jueza encargada del proceso contra Molinas: "Duele que no vea que si el menor está ahí es por una decisión propia; mi hija no decidió estar frente al arma que la ejecutó".