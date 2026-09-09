Thiago Silva critica a Ancelotti: "No se puede descartar a todos los mayores de 30"

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) – El defensor central Thiago Silva, exjugador y capitán de la Selección de Brasil, cuestionó las decisiones del actual entrenador del equipo nacional, el italiano Carlo Ancelotti, al afirmar que un recambio generacional "no funciona así".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jugador del Fluminense manifestó su desacuerdo con la decisión del director técnico de descartar futbolistas de entre 31 y 33 años, indicando que no está de acuerdo con el rumbo que está tomando el DT.

Silva, quien se retiró del fútbol de selecciones tras el Mundial de Qatar 2022, ha vuelto a Fluminense a los 41 años para iniciar su tercer ciclo en el club.

Con una actuación poco satisfactoria en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde su selección fue eliminada en octavos de final tras perder ante Noruega, Carlo Ancelotti ha acumulado detractores desde su llegada a la dirección técnica de Brasil, incluyendo las recientes declaraciones de Thiago Silva.

Como uno de los referentes del fútbol brasileño en los últimos años, con destacadas trayectorias en el Milan, Paris Saint-Germain y Chelsea, Thiago Silva expresó su "desacuerdo" con las decisiones del entrenador de 67 años.

El defensor, que cuenta con 22 años de experiencia en el fútbol profesional, argumentó que Ancelotti se ha apresurado en el recambio generacional que busca implementar, afirmando que "no se puede descartar a quien tiene 31, 32 o 33 años".

"Yo casi fui a la Copa del Mundo con 41", afirmó el central, quien también comentó que en la Selección "las cosas se tienen que hacer despacio" y que no se puede "sacar a todo el mundo y poner gente nueva", sugiriendo que es preferible "ir paso a paso".

Además, criticó que Ancelotti actúa de esta manera porque "viene de Europa, donde es más fácil hacer eso", enfatizando que "acá no funciona así". También agregó: "Necesitás cambiar y dar resultados. Y, si es posible, jugar bien".

Tras una reciente convocatoria en la que solo fueron seleccionados dos futbolistas mayores de 30 años, Douglas Santos y Marquinhos, ambos de 32, Thiago Silva concluyó: "No me gustan estos cambios, no estoy de acuerdo", pero él es quien está al mando.

Agencia NA