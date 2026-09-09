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Sorpresiva baja en Estudiantes de Río Cuarto

El jujeño Francisco Romero rescindió el contrato de común acuerdo para seguir su carrera en Atlanta, equipo de la Primera Nacional.

09/09/2026 | 16:23Redacción Cadena 3

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Estudiantes de Río Cuarto anunció la baja del mediocampista central Francisco Romero, incorporado a inicios de 2026 como refuerzo llegado desde Chile.

El jujeño Romero, formado en las inferiores de Belgrano, deja entonces la institución riocuartense después de 15 partidos, 13 de ellos como titular, incluidos los primeros cinco del presente Torneo Clausura.

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De los 13 que disputó desde el vamos, en 9 jugó el partido completo.

Entre 2020 y 2024, y este 2026, Romero disputó 128 partidos con el “León”, anotando dos goles, el último el 30 de junio de 2024 contra Defensores Unidos de Zárate en la Primera B Nacional.

De esta manera, el técnico Rubén Forestello pierde a uno de los reemplazantes naturales de Alejandro "Colo" Cabrera.

Romero continuará su carrera en Atlanta, uno de los animadores de la principal categoría del ascenso.

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Cabe recordar que Estudiantes jugará este fin de semana ante Instituto en Alta Córdoba.

Lectura rápida

1. ¿Quién fue el mediocampista que dejó Estudiantes de Río Cuarto?

Francisco Romero fue el mediocampista que dejó Estudiantes de Río Cuarto.

2. ¿Cuántos partidos jugó Romero con Estudiantes de Río Cuarto?

Romero jugó 15 partidos con Estudiantes de Río Cuarto.

3. ¿Cuándo se unió Romero al club?

Romero se unió a Estudiantes de Río Cuarto a inicios de 2026.

4. ¿A qué club se unirá Romero tras dejar Estudiantes?

Romero continuará su carrera en Atlanta.

5. ¿Cuántos goles anotó Romero en su carrera con Estudiantes?

Romero anotó dos goles durante su tiempo en Estudiantes de Río Cuarto.

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