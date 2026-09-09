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Se acaba la mini primavera en Córdoba: llegan las tormentas y el frío

Un frente frío ingresará con lluvias, viento del sur y un fuerte descenso de la temperatura.

09/09/2026 | 08:21Redacción Cadena 3

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Córdoba atraviesa las últimas horas de tiempo cálido antes de un giro meteorológico radical. Según el Observatorio Meteorológico Nacional, la provincia pasará de jornadas primaverales a un escenario frío, inestable y con ráfagas de viento a partir del final de esta semana.

Este miércoles se posiciona como una de las mejores jornadas de la semana, con una mínima de 7°C, una máxima que alcanzará los 25°C y cielo soleado a parcialmente nublado. Las condiciones agradables se extenderán hasta el jueves, que registrará una mínima de 14°C y otra vez 25°C de máxima. Sin embargo, hacia la tarde del jueves comenzará la inestabilidad con la probabilidad de tormentas eléctricas aisladas.

El quiebre del tiempo se consolidará durante el viernes. La temperatura sufrirá una notable caída, marcando 12°C de mínima y apenas 17°C de máxima. Durante la mañana habrá un 70% de probabilidades de tormentas, mientras que hacia la tarde la probabilidad será del 40%. La jornada estará dominada por el ingreso de viento del sur con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El aire frío se afirmará el sábado, jornada en la que el termómetro marcará una mínima de 8°C y una máxima de 18°C. De esta manera, el viento sur dejará un ambiente significativamente más fresco y estable para el fin de semana, cerrando el ciclo de días cálidos en la provincia.

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Lectura rápida

¿Qué cambios meteorológicos se esperan en Córdoba? Se espera un giro radical hacia un clima frío e inestable con ráfagas de viento.

¿Quién proporciona la información meteorológica? La información proviene del Observatorio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo comenzará el cambio de clima? El cambio comenzará a partir del final de esta semana.

¿Dónde se prevén tormentas eléctricas? Las tormentas eléctricas aisladas se prevén para el jueves.

¿Por qué se considera que el sábado será más fresco? El aire frío se afirmará y se registrarán temperaturas más bajas.

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