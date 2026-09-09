Un bombero voluntario pierde la vida en Turquía durante un intenso incendio forestal

ANKARA, Turquía — Un bombero voluntario murió el miércoles tras colaborar con los servicios de emergencia en la lucha contra un gran incendio forestal en la provincia de Antalya, ubicada en la costa mediterránea, según informaron fuentes oficiales.

El incendio se originó el lunes en el distrito de Aksu y, impulsado por fuertes vientos, se extendió rápidamente al distrito vecino de Kepez, lo que llevó a la evacuación de cientos de habitantes de la zona. Hasta el momento, se desconoce la causa del siniestro.

El alcalde del distrito, Isa Yildirim, detalló que Hasan Kahya, un residente de Aksu que se encontraba ayudando a los bomberos en la extinción de las llamas, sufrió un infarto provocado por la inhalación de humo y falleció más tarde en el hospital.

Además, se reportó que dos personas fueron hospitalizadas el martes debido a quemaduras en las piernas y otras seis recibieron atención médica por inhalación de humo. En un esfuerzo por rescatar a los animales afectados, más de 100 perros fueron evacuados de un refugio de animales en Aksu.

La agencia forestal de Turquía indicó que las labores para controlar el incendio continuaban el miércoles y que la intensidad del fuego se había "reducido". Para ello, se movilizaron al menos tres aviones de extinción, nueve helicópteros, 169 camiones de bomberos y más de 1.000 efectivos, según reportes de la agencia estatal Anadolu.

Por otro lado, los bomberos también estaban combatiendo otro incendio en el distrito de Kozan, en la provincia sureña de Adana, donde se evacuó a cientos de residentes como medida de precaución, según lo informado por la agencia forestal.