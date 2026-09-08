La historia detrás de la icónica decoración de Williams en el Gran Premio de España 2026

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La Fórmula 1 se prepara para un fin de semana memorable con el Gran Premio de España 2026, programado del 11 al 13 de septiembre en el circuito Madring. Esta será la 14.ª prueba del campeonato y el equipo Williams se apresta a revivir la decoración del FW07C, un monoplaza que guarda una historia significativa desde su última visita a Madrid.

De acuerdo con información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, la escudería británica, que ha sido gestionada por el fondo de inversión estadounidense Dorilton Capital desde 2020, traerá de vuelta la livery utilizada en la temporada 1981. En aquel entonces, el equipo competía como el vigente campeón, al igual que Alan Jones, quien formaba equipo con el argentino Carlos Reutemann.

La decoración en cuestión es un monoplaza que era predominantemente blanco, adornado con franjas en verde y azul en la parte trasera, colores que estarán presentes nuevamente en los monoplazas que manejarán Alexander Albon y Carlos Sainz este fin de semana.

La complejidad de esta livery radica en su origen. Durante finales de la década de 1970, el equipo contaba con patrocinadores de Arabia Saudita, cuyos petrodólares aportaron a la industria automovilística británica. Uno de estos patrocinadores era el Saudi Binladin Group, una constructora asociada con el padre de Osama bin Laden, Mohammed Bin Laden, que participaba en la construcción de infraestructuras en el reino saudí.

Este patrocinio fue fundamental para que el entonces director de la escudería, Frank Williams, pudiera cimentar el éxito de su equipo en la Fórmula 1, donde logró un total de ocho títulos entre 1979 y 1997.

En términos financieros, un archivo de la revista El Gráfico del 11 de septiembre de 1979 revela que Saudia Airlines aportó 835.000 dólares; Albilad, 300.000 dólares; Dallah, 200.000 y TAG, 400.000. Aunque no hay cifras exactas, se estima que la familia Bin Laden pudo haber contribuido con entre 50.000 y 100.000 dólares de la época.

En el ámbito deportivo, 1979 marcó el inicio de una era para Alan Jones, quien ganó su primera carrera con Williams, y al año siguiente se consagró campeón. Para 1981, Carlos Reutemann estuvo a punto de lograr el campeonato, finalizando como subcampeón mundial.