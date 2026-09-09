Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 58%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para este miércoles 9 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 3 m/s. La humedad se mantendrá en un 58%, lo que puede generar una sensación de frescura durante la mañana. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

El pronóstico extendido para los próximos días en Córdoba es el siguiente: el jueves 10 de septiembre se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 11 de septiembre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 12 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 17°, con cielo nublado. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 19°, con lluvias ligeras a lo largo del día.