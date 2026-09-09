Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

El clima en Mendoza para este miércoles 9 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 25%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la región. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 7° y una máxima de 19°. Las condiciones del cielo se mantendrán con nubes cubriendo gran parte de la jornada, lo que podría limitar la entrada de luz solar directa. La presión atmosférica se encuentra en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la previsión para los próximos días, se espera que el clima en Mendoza continúe variando. El jueves 10 de septiembre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 11, se prevén lluvias moderadas, con mínimas de 9° y máximas de 17°. El fin de semana, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas de 4° y máximas de 8° el sábado, con posibilidad de lluvia y nieve.

El domingo 13 de septiembre, el clima mejorará ligeramente con mínimas de 3° y máximas de 12°, aunque se mantendrán algunas nubes dispersas. Para el lunes 14, se espera un cielo despejado, con mínimas de 5° y máximas de 18°. Es recomendable estar atento a los cambios en el clima, especialmente para quienes planean actividades al aire libre.