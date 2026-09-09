Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 69%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. El cielo estará mayormente nublado, con vientos suaves que podrían alcanzar hasta 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que aportará una sensación de frescura durante la mañana y la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un leve descenso en las temperaturas. Para el jueves 10 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El viernes 11 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana, las temperaturas oscilarán entre 9° y 20°, con cielos despejados y algunas nubes.