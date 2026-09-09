En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 9 de septiembre

Este miércoles 9 de septiembre, Santa Fe presentará un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 12° y 22°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves.

09/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: pronóstico para el 9 de septiembre

FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico para el 9 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de broken clouds, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 69%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este.

El clima hoy miércoles 9 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. El cielo estará mayormente nublado, con vientos suaves que podrían alcanzar hasta 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que aportará una sensación de frescura durante la mañana y la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un leve descenso en las temperaturas. Para el jueves 10 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 22°, con cielo nublado. El viernes 11 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana, las temperaturas oscilarán entre 9° y 20°, con cielos despejados y algunas nubes.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf