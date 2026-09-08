Camilo Tiscornia: “Creo que la baja de la inflación es un escenario posible y el más probable”

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires mostró una fuerte desaceleración en agosto y pasó del 2,9% registrado en julio al 1,7%. El dato se conoció pocos días antes de que el INDEC publique el índice nacional y reforzó las expectativas de que la inflación argentina vuelva a ubicarse por debajo del 2%.

Camilo Tiscornia, economista de C&T Asesores Consultores, en diálogo con Cadena 3 señaló que la medición de su consultora fue incluso levemente inferior. “A nosotros en agosto nos dio 1,6%. O sea que es muy parecido a lo que le dio en esta oportunidad a la ciudad de Buenos Aires”, explicó.

Según el especialista, la diferencia entre los registros de julio y agosto tiene también una explicación estacional. La medición porteña suele tener una mayor incidencia de los precios vinculados con el turismo durante las vacaciones de invierno, por lo que suele ubicarse por encima del índice nacional.

En julio, esa diferencia había sido particularmente marcada: mientras la Ciudad de Buenos Aires registró una inflación del 2,9%, el índice nacional fue del 2,1%. Para Tiscornia, era esperable que esa brecha se redujera durante agosto.

Un escenario de desaceleración

El economista consideró que la tendencia descendente podría continuar durante los próximos meses, aunque aclaró que existen factores estacionales que pueden modificar la evolución de los precios.

“Creo que es un escenario posible. Me parece que te diría que es el más probable a priori”, sostuvo al analizar la posibilidad de una baja progresiva de la inflación hasta fin de año.

Septiembre, octubre y noviembre aparecen, de acuerdo con su análisis, como meses relativamente tranquilos en materia de inflación. Los primeros registros de septiembre también muestran una moderación.

“Ese 1,6 que nosotros medimos para el dato acumulado del mes de agosto, si yo corro cuatro semanas y me meto una en septiembre bajó a 1,5”, explicó Tiscornia.

Sin embargo, el economista llamó a mantener la cautela de cara a los últimos meses del año. El precio de la carne podría ejercer presión sobre el índice, mientras que diciembre suele presentar una mayor inflación debido al turismo y a los gastos propios de fin de año.

Inflación y dólar

Otro de los ejes del análisis fue la relación entre la evolución de los precios y el tipo de cambio. Tiscornia explicó que el comportamiento depende del período que se tome como referencia.

Durante el primer semestre, señaló, la inflación avanzó más rápido que el dólar. En los últimos meses, en cambio, el tipo de cambio mostró una aceleración, aunque todavía no logró compensar completamente la diferencia acumulada.

“En el neto, en lo que va del año, la inflación ha sido más alta que el ritmo de suba del tipo de cambio”, afirmó.

Para el economista, esto implica que Argentina perdió parte de la competitividad cambiaria que había recuperado después de las elecciones del año pasado.

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El Gobierno y la intervención cambiaria

Tiscornia también se refirió a la decisión del Gobierno de disponer de herramientas para intervenir frente a movimientos del dólar. A su entender, el cambio responde principalmente a una modificación en el flujo de divisas.

Durante la primera parte del año, explicó, hubo un fuerte ingreso de dólares que permitió al Banco Central comprar reservas y, al mismo tiempo, evitar una mayor caída del tipo de cambio.

La situación comenzó a modificarse a partir de junio y, especialmente, durante julio y agosto, cuando se observó un menor ingreso de divisas y una mayor demanda.

“Esto generó bastante movimiento financiero estos últimos dos meses que el Gobierno por distintas vías trató de contener”, explicó.

Para Tiscornia, el esquema cambiario continúa contemplando cierta flexibilidad, por lo que el dólar podría seguir moviéndose dentro de las bandas establecidas. La intervención oficial, sostuvo, aparece como una herramienta reservada para momentos en los que se produzcan movimientos considerados extraordinarios o puntuales.

Con la inflación porteña en 1,7% y una medición privada de 1,6%, las señales de agosto apuntan a una desaceleración. El desafío para los próximos meses será determinar si esa tendencia puede sostenerse frente a factores estacionales, la evolución de la carne, el turismo y la dinámica del dólar.

Entrevista de "Informados al Regreso"