Agresión a un árbitro en Liga Senior: jugador de San Miguel expulsado de por vida

FOTO: Brutal agresión a un juez de línea en un partido entre Racing y San Miguel: expulsaron al jugador "de por vida".

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- Un partido de la Liga Senior del Fútbol Argentino entre Racing y San Miguel concluyó de manera abrupta tras la agresión a un juez de línea, Pablo Valles, por parte de un jugador del equipo visitante durante el segundo tiempo.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el incidente tuvo lugar en el predio Tita Mattiussi cuando el marcador estaba 3-3 y se jugaban 23 minutos del complemento. Tras que Valles señalara una falta a favor de Racing, un futbolista de San Miguel se acercó y lo golpeó en la cara.

Como resultado, el asistente cayó al suelo y necesitó atención médica por varios minutos. El árbitro principal, Pablo Diéguez, tomó la decisión de suspender el partido, indicando que Valles había quedado "bastante golpeado" y con sangrado en la nariz.

La Liga Senior del Fútbol Argentino decidió imponer una sanción severa: el jugador Raúl Hernán García fue expulsado de por vida de todas las competencias y actividades organizadas por la entidad, y San Miguel +35 fue desafectado de la temporada actual.

Luego del incidente, San Miguel emitió un comunicado donde pidió disculpas por la conducta de su jugador, quien reconoció su responsabilidad y expresó su arrepentimiento. En respuesta, Racing también condenó la agresión y mostró su apoyo al árbitro asistente.