Los Lakers develarán una estatua en honor a Phil Jackson en abril del próximo año

El equipo de los Lakers de Los Ángeles revelará el próximo año una estatua en honor al exentrenador Phil Jackson, que se ubicará frente a su estadio en el centro de la ciudad. Este anuncio fue realizado el martes, como parte de un homenaje a quien llevó al equipo a conquistar cinco campeonatos y alcanzó las finales de la NBA en siete ocasiones durante su trayectoria de 11 temporadas al mando del equipo.

La ceremonia de develación de la estatua está programada para el 9 de abril, justo antes del partido en casa que disputarán los Lakers contra Minnesota.

Tras su exitosa etapa con los Bulls de Chicago, donde guió a Michael Jordan y compañía a seis campeonatos, Jackson se unió a los Lakers en 1999, iniciando así una nueva era de éxitos para la franquicia, que ha logrado 17 títulos de la NBA.

Los primeros tres equipos que dirigió en Los Ángeles lograron alzarse con el trofeo, impulsados por la poderosa dupla de Kobe Bryant y Shaquille O’Neal. Posteriormente, los Lakers sumarían dos títulos más en 2009 y 2010, liderados por Bryant y el español Pau Gasol. Además, el equipo llegó a las finales en 2004 y 2008.

Jackson estableció un récord en la franquicia al conseguir 610 victorias como entrenador y llevó a sus equipos a los playoffs en cada una de sus temporadas, que finalizaron en 2011.

"Phil Jackson define el baloncesto de campeonato por una razón. Su enfoque magistral para dirigir sacó lo mejor de algunos de los mejores atletas que han jugado este deporte", afirmó Jeanie Buss, gobernadora de los Lakers, en un comunicado. "Después de que aceptó la invitación de mi papá para unirse a los Lakers, la creatividad inigualable de Phil y su compromiso con la excelencia restauraron nuestro legado de campeonatos, aportando cinco títulos y estableciendo un estándar de excelencia para las generaciones venideras".

Es un motivo de gran alegría poder conmemorar ese logro con la estatua que tan merecidamente se ha ganado.

Con este homenaje, Jackson se convertirá en la novena persona asociada con los Lakers en recibir una estatua en Star Plaza, junto a leyendas como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, el narrador Chick Hearn y el exentrenador Pat Riley, cuya estatua fue develada a principios de este año.

Los 11 campeonatos de Jackson como entrenador son la mayor cantidad en la historia de la NBA. El estratega, oriundo de Dakota del Norte y exalero de los Knicks de Nueva York, es miembro del Salón de la Fama.