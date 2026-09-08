Menos ventas y más consultas "impactan en la caja diaria" de comercios rosarinos

La caída del consumo ya no es solo un dato de los informes económicos: también se refleja en las cajas de los comercios de Rosario. Una recorrida del móvil de Cadena 3 Rosario por el corredor comercial de calle San Luis permitió comprobar que los pequeños y medianos comerciantes atraviesan un escenario de ventas debilitadas, con consumidores que ingresan, consultan precios, buscan promociones y formas de financiación, pero muchas veces terminan retirándose sin comprar.

La situación coincide con la advertencia realizada por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, quien señaló que las ventas minoristas registraron bajas tanto en la comparación anual como mensual. El dirigente también apuntó contra la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder al financiamiento.

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En los comercios locales, la percepción es similar. Aunque muchos no pueden precisar en porcentajes cuánto cayeron sus ventas, aseguran que el retroceso se observa diariamente en las cajas y que se viene prolongando durante los últimos meses. Incluso en aquellos momentos en los que aparece un repunte, los comerciantes lo describen como algo puntual y difícil de sostener.

“Las ventas cayeron un montón. Nos damos cuenta en las cajas diarias”, explicó una comerciante del rubro indumentaria. Según relató, existen algunos picos de actividad, pero son esporádicos. Frente a un consumidor con menor capacidad de compra, los negocios ofrecen descuentos por efectivo o transferencia, cuotas y distintas facilidades de pago, aunque esas estrategias no siempre logran cerrar la operación.

El comercio de indumentaria, además, enfrenta una transformación en los hábitos de consumo. A la menor demanda se suma una mayor competencia y el crecimiento de las ventas online. Por eso, los comerciantes consideran que ya no alcanza con esperar al cliente que circula por la vereda: la presencia en redes sociales, la imagen de marca y las promociones se volvieron herramientas necesarias para sostener las ventas.

La misma situación se observa en los negocios vinculados al hogar. En una blanquería de la zona señalaron que la venta minorista “ha bajado mucho” y que productos como colchones registran una demanda particularmente baja, pese a contar con una amplia variedad de opciones.

El cambio más evidente, según los comerciantes, está en la conducta del consumidor. “La gente busca más que nada precios hoy por hoy”, explicó una vendedora. El precio pasó a ser el primer filtro para decidir una compra y, en muchos casos, quedó relegada la consulta por la calidad o las características del producto.

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El problema, además, se produce en un contexto en el que los costos de mantener abiertos los comercios continúan aumentando. Alquileres, servicios, salarios, impuestos y reposición de mercadería presionan sobre las estructuras de los negocios mientras las ventas no acompañan. El resultado es un escenario de márgenes cada vez más ajustados y mayor dificultad para sostener la actividad.

La fotografía del centro rosarino muestra así una paradoja: hay circulación de personas y los locales continúan recibiendo clientes, pero el movimiento no necesariamente se traduce en ventas. La gente entra, pregunta, compara y busca alternativas, pero compra menos. Para los comerciantes, esa diferencia es la señal más concreta de una caída del consumo que, lejos de ser pasajera, se mantiene en el tiempo.

Informe de Agostina Meneghetti.