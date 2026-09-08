Prisión preventiva para acusada de robar a un hombre que había sufrido un ACV

Una mujer de 37 años quedó en prisión preventiva por 90 días luego de ser imputada por el robo de las pertenencias de un hombre de 68 años que había sufrido un accidente cerebrovascular y se encontraba descompensado dentro de su automóvil, en Rosario.

La audiencia imputativa se realizó este martes 8 de septiembre en la sala 6 del Centro de Justicia Penal de Rosario. La jueza de Primera Instancia Luciana Vallarella tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva de la acusada por el plazo de 90 días.

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De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Alejandro Caron, el hecho principal ocurrió el 6 de agosto de 2026, entre las 18.20 y las 18.30 aproximadamente. La mujer, junto con otra persona, habría tomado control de las acciones de la víctima, quien tenía 68 años y había sufrido un accidente cerebrovascular, y lo habría trasladado en su propio automóvil, un Chevrolet Prisma, hasta Pasaje Espora al 1300.

Según la investigación, una vez en ese lugar le sustrajeron una billetera que contenía $250.000, 1.000 dólares, documentación personal, tarjetas bancarias y un teléfono celular.

La acusación sostiene además que, entre el 6 y el 7 de agosto, la imputada utilizó las tarjetas bancarias de la víctima para realizar siete consumos y retiros de dinero en distintos comercios. A esto se suman otros nueve intentos de realizar operaciones con las tarjetas, que finalmente no pudieron concretarse.

También se le atribuyen dos intentos de acceso ilegítimo a un sistema informático.

Uno de los aspectos centrales de la imputación está relacionado con la situación en la que quedó la víctima después del robo. Según el fiscal, la mujer y otra persona se retiraron del lugar sin prestar asistencia al hombre, que permanecía desvanecido y descompensado dentro de su vehículo.

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La víctima permaneció allí durante varias horas. Fue localizada por personal de la Brigada Motorizada alrededor de las 23.50 del 7 de agosto, es decir, más de 24 horas después, todavía dentro de su automóvil en Pasaje Espora al 1300.

Unos 15 minutos después de ser encontrado recibió asistencia del personal del SIES y posteriormente quedó internado en una institución privada.

Por estos hechos, la mujer fue imputada como coautora y autora, según cada uno de los delitos atribuidos, por hurto calamitoso y omisión de auxilio, en concurso real, además de defraudación con tarjeta hurtada, con nueve hechos en grado de tentativa y siete consumados, y acceso ilegítimo a un sistema informático, con dos hechos tentados.

Tras escuchar la acusación, la jueza Vallarella dispuso que la imputada permanezca en prisión preventiva durante 90 días mientras avanza la investigación.