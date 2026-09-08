Alertas amarillas por nevadas, vientos fuertes y Zonda en siete provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este martes 8 de septiembre de 2026 la emisión de alertas amarillas por nevadas, vientos intensos y viento Zonda que afectarán a siete provincias del noroeste y oeste del país. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió sobre condiciones adversas que podrían generar acumulación de nieve, reducción de la visibilidad y cambios bruscos de temperatura.

Alerta por nevadas en el oeste de La Rioja, Catamarca y Salta

Según el SMN, rige una alerta amarilla por nevadas en el oeste de La Rioja, Catamarca y Salta. El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve, con acumulaciones que pueden alcanzar entre 15 y 25 centímetros. Estas precipitaciones estarán acompañadas por vientos intensos, con posible formación de viento blanco y una notable reducción de la visibilidad.

Vientos fuertes en zonas cordilleranas y del noroeste

En paralelo, se activó una alerta amarilla por vientos fuertes que abarca el noroeste de San Juan, el oeste de La Rioja y Catamarca, sectores del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y Jujuy.

En la zona cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden llegar a los 100 km/h en los niveles más elevados. En el resto del área afectada, los vientos serán del sector norte, con intensidades de 35 a 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Viento Zonda en Mendoza, San Juan y provincias del norte

También se emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del sur y del norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja y Catamarca, zonas del oeste de Tucumán y sectores del centro de Salta y Jujuy.

Este fenómeno se caracterizará por vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. El Zonda suele provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones atmosféricas muy secas, lo que incrementa el riesgo de incendios y afecta la calidad del aire.

Pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada del martes comenzará con cielo nublado. Durante el resto del día se espera un ambiente fresco y ventoso, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima alcanzará los 16 °C.

Las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas afectadas por las alertas. Se aconseja evitar desplazamientos innecesarios en áreas de montaña o con riesgo de nevadas, extremar la precaución en rutas y caminos, y seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.