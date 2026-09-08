Malaponte fue designado oficialmente como juez de la Cámara Federal de Rosario

El gobierno nacional oficializó este martes el nombramiento de Florentino Malaponte como vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La designación quedó formalizada mediante el Decreto 879/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El pliego de Malaponte había recibido el acuerdo del Senado de la Nación el pasado 27 de agosto. Los tres representantes de Santa Fe en la Cámara alta —Carolina Losada, Eduardo Galaretto y Marcelo Lewandowski— acompañaron la postulación. De esta manera, el Poder Ejecutivo completó el trámite para cubrir una vacante que llevaba cerca de una década sin resolución definitiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Malaponte tiene 48 años, es abogado graduado en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente se desempeña como juez de primera instancia en la Justicia provincial. Antes fue fiscal de Homicidios en Rosario, donde intervino en investigaciones de alto impacto vinculadas con violencia urbana y organizaciones criminales. Su experiencia en el fuero penal fue uno de los antecedentes considerados para su llegada a la Cámara Federal.

La Cámara Federal de Apelaciones revisa las decisiones de los juzgados federales de la región en causas vinculadas, entre otros delitos, con narcotráfico, lavado de activos, delitos económicos y crimen organizado. Tras la publicación del decreto, resta que Malaponte cumpla las formalidades correspondientes y preste juramento para incorporarse al tribunal.