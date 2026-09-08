Rescataron a 13 perros de una situación de abandono en zona norte

El municipio de Rosario rescató a 13 perros que se encontraban en una vivienda de zona norte, en malas condiciones de cuidado y en situación de abandono. La intervención estuvo a cargo del área de Protección Animal de la Secretaría de Control y Convivencia.

El operativo se concretó luego de reiterados reclamos realizados por vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el estado en el que se encontraban los animales. En el lugar había un perro adulto, una perra y sus 11 cachorros.

Los 13 animales fueron retirados de la vivienda y quedaron bajo resguardo para recibir los cuidados necesarios. Los dos perros adultos fueron derivados a espacios de resguardo y tránsito responsable, mientras que los cachorros quedaron al cuidado de proteccionistas.

El secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera, destacó la importancia de la participación de los vecinos para detectar este tipo de situaciones y permitir la intervención de las autoridades. También valoró el trabajo de quienes se involucran para brindarles una nueva oportunidad a los animales.

Los 11 cachorros permanecen bajo el cuidado de la organización Corazones Callejeros y esperan encontrar familias responsables que puedan ofrecerles un hogar definitivo. Ante situaciones de maltrato o abandono animal, se pueden realizar reclamos a través del 147 o de MuniBot, al 341 544-0147.