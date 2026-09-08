Exfiscal imputado por desviar $400 millones: "Está en el marco de una enfermedad que es el juego"

La audiencia por la investigación que involucra al exfiscal de Delitos Económicos de Rosario, Mariano Ríos Artacho, y a otras 11 personas se reanudará este martes desde las 8 en el Centro de Justicia Penal, ante la jueza Trinidad Chiabrera. La Fiscalía sostiene que se trata de una organización que habría desviado más de 400 millones de pesos de cuentas judiciales, principalmente vinculadas al Banco Municipal, y atribuye a los acusados 21 hechos de peculado, 15 fraudes y 21 falsedades ideológicas.

Según la acusación, Ríos Artacho habría encabezado la estructura y otros imputados son señalados como organizadores. Por la cantidad de delitos atribuidos y la expectativa de pena, el caso tiene un fuerte impacto dentro del ámbito judicial rosarino. Durante la extensa jornada del lunes comenzaron a declarar los implicados y este martes será el turno de avanzar con los planteos de las defensas y las medidas cautelares.

El exfiscal Ríos Artacho, que tiene poco más de 40 años y había renunciado a su cargo en 2024, realizó ayer una declaración en la que pidió disculpas públicamente, especialmente a quienes habían depositado su confianza en él. En los últimos tiempos había retomado su actividad profesional como abogado defensor y, entre otros casos, representaba a Martín Banchero, condenado por el femicidio ocurrido en una farmacia.

Uno de los imputados señalados por la Fiscalía como organizador es Fabricio Romero, cuya defensa está a cargo del abogado Gonzalo Rucci. En diálogo con Cadena 3, el letrado cuestionó el principal eje de la acusación y aseguró: “La imputación de asociación ilícita verdaderamente no se acoge a la realidad de los hechos”. Según planteó, no existió “una banda” ni “un grupo organizado para cometer este tipo de maniobras”, sino personas vinculadas por una problemática común.

Rucci sostuvo que la investigación fiscal se basó fundamentalmente en el análisis de transferencias y movimientos de dinero, pero afirmó que detrás de esas operaciones existe otro elemento que, a su criterio, debe ser considerado: la ludopatía. “Son simples delitos, reprochables, pero que están todos inmiscuidos en una enfermedad. Está todo en el marco de una enfermedad que es el juego”, señaló el abogado, quien puso el foco en la adicción al juego como uno de los factores que explicaría el comportamiento de su defendido y de otros involucrados.

El abogado relató que Romero habló durante la audiencia sobre el “infierno” que atraviesa desde hace más de siete años a raíz de su relación con el juego. Según explicó, se trata de una problemática reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y que puede generar consecuencias graves en la vida personal, familiar y económica. “Te hace un enemigo de tu realidad, te crea una doble personalidad que engaña a todo el mundo que te rodea”, describió.

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Uno de los puntos que deberá analizar la Justicia es el vínculo entre los imputados. La Fiscalía mencionó numerosas comunicaciones entre algunos de ellos y, en particular, más de un centenar de llamadas entre Ríos Artacho y Romero a lo largo de varios años. Rucci explicó que los vínculos se habrían generado en ámbitos de juego y sostuvo que muchos de los acusados eran habitués de sectores VIP de distintos casinos. “Cuando uno se queda sin plata, pide prestado, el otro le presta y va generando un vínculo entre cada uno”, explicó.

Respecto del desvío de fondos de cuentas judiciales, la defensa no negó la existencia de las transferencias. Según Rucci, en el caso de Romero el dinero habría sido utilizado para afrontar deudas relacionadas con el juego. El abogado afirmó además que su defendido registra una situación crediticia “5, irrecuperable”, pese a contar con una profesión y un trabajo estable. “Está inmiscuido en esa droga silenciosa del juego”, sostuvo, al explicar el impacto que la adicción habría tenido en su vida.

La defensa, sin embargo, aclaró que invocar la ludopatía no significa desconocer la responsabilidad penal. “No confundamos la enfermedad con un derecho a delinquir”, remarcó Rucci. Según su planteo, la adicción no pretende generar una situación de inimputabilidad, sino que debería ser considerada como un elemento de atenuación al momento de evaluar la responsabilidad y, especialmente, las medidas cautelares que se discutan en la audiencia.

En ese sentido, el abogado destacó que Romero aseguró estar alejado de los casinos desde hace dos años. “Estoy limpio”, fueron las palabras que, según Rucci, utilizó su defendido. El letrado mencionó además viajes realizados por distintos imputados a casinos de Rosario, Victoria, Melincué, Buenos Aires, Foz de Iguazú y Uruguay, e incluso señaló que algunos jugadores que se habían autoexcluido de casinos de la provincia cruzaban el puente para continuar jugando en Victoria.

Uno de los principales debates de este martes estará relacionado con las medidas cautelares. Rucci indicó que la defensa pretende que Romero pueda atravesar el proceso en libertad y que incluso se ofreció una fianza. Al mismo tiempo, señaló que todavía no conocía con precisión cuál será el pedido de la Fiscalía, aunque estimó que podría solicitar prisión preventiva. La discusión deberá resolverse ante la jueza Chiabrera una vez finalizadas las exposiciones correspondientes.

El abogado también rechazó que exista una estructura organizada y comparó el caso con una investigación anterior por el manejo irregular de fondos del Banco Municipal, vinculada al exjuez Martín y a personas que trabajaban tanto en el banco como en los tribunales. “En este caso no existe tal coordinación conjunta”, sostuvo. Mientras la audiencia continúa, el interrogante central será si los vínculos, las transferencias y los viajes a casinos alcanzan para configurar una asociación ilícita o si, como sostiene la defensa, se trató de personas unidas principalmente por una problemática de juego. La respuesta tendrá además consecuencias directas sobre la libertad de los imputados durante el proceso.

Entrevista de Hernán Funes.