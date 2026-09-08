FOTO: Extraditan a Diego Dirisio desde Córdoba a Brasil por tráfico internacional de armas

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – Diego Hernán Dirisio, un destacado operador en el tráfico internacional de armas, fue extraditado a Brasil después de estar detenido en la provincia de Córdoba. La operación se llevó a cabo con la colaboración de diversas fuerzas de seguridad, garantizando la seguridad del proceso.

Este lunes, personal de la División Motocicletas de la Policía de Córdoba trasladó al detenido desde el Establecimiento Penitenciario Nº1 de Bouwer hasta el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella. Allí, fue entregado a la División Asuntos Internacionales de la D.G.C.I. – Interpol Argentina para su extradición a la República Federativa de Brasil.

Dirisio es señalado como uno de los principales responsables de la "Operación Dakovo", una investigación que permitió desarticular una red dedicada al tráfico internacional de armas hacia organizaciones narcocriminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, el empresario habría importado armamento por más de 230 millones de dólares, que posteriormente era desviado a Brasil con la numeración eliminada y en poder de grupos criminales.

Desde su captura en febrero de 2024, cuando contaba con una Notificación Roja de Interpol vigente, Dirisio permanecía detenido en Córdoba. En junio de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la procedencia de su extradición.

"Córdoba no es ni será refugio para el crimen organizado transnacional, hoy se completa un procedimiento de enorme importancia", afirmó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia.

"Quienes utilizan el tráfico internacional de armas para abastecer a organizaciones narcocriminales deben saber que el Estado tiene la decisión y las herramientas para perseguirlos y hacer que rindan cuentas", agregó.

En la lista de extraditados también se encontraba su esposa, Julieta Vanesa Nardi Aranda, quien permanece detenida en Córdoba y es requerida por la Justicia de Brasil, que los acusa a ambos de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de armas y al lavado de activos.