Instituto perdió de visitante ante Unión de Santa Fe y no pudo cortarse solo en la punta de su zona

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Lectura rápida

¿Qué equipo visita a Unión de Santa Fe?

El equipo que visita a Unión de Santa Fe es Instituto.

¿Cuándo se disputa el encuentro?

El encuentro se disputa el lunes a las 21.15.

¿Dónde se juega el partido?

El partido se juega en el estadio 15 de Abril.

¿Cuántos puntos tiene Instituto antes del partido?

Instituto llega con 16 puntos.

¿Quién es el director técnico de Instituto?

El director técnico de Instituto es Diego Flores.