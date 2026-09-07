UTA Santa Fe en alerta por negociaciones salariales insuficientes para choferes del interior
La UTA Santa Fe se encuentra en estado de alerta tras calificar como insuficiente la propuesta salarial de empresarios, en busca de un aumento igual al de AMBA.
07/09/2026 | 20:59Redacción Cadena 3
FOTO: Santa Fe se quedaría sin colectivos urbanos. (Foto: gentileza)
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Panorama Federal
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Santa Fe resolvió declararse en estado de alerta y mantener asambleas permanentes ante la falta de avances en la discusión salarial de los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y media distancia.
La medida se adoptó luego de que la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) rechazara la propuesta salarial presentada en el marco de la negociación. Desde el gremio santafesino cuestionaron además que no se haya contemplado el incremento acordado a nivel nacional.
El reclamo apunta a que los trabajadores del interior accedan a una recomposición acorde con la situación económica y a condiciones salariales que permitan reducir la brecha existente con los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En ese sentido, la referencia para el sector es el acuerdo alcanzado en el AMBA, donde el salario básico de los conductores llegará en septiembre a $1.707.175,88. A ese monto se suman viáticos de $22.000 por jornada trabajada y una gratificación extraordinaria no remunerativa, cuya segunda cuota será de $60.000.
Las negociaciones tendrán una nueva instancia este martes a las 15, cuando representantes sindicales y empresarios vuelvan a reunirse con el objetivo de acercar posiciones y alcanzar un acuerdo para los trabajadores de corta y media distancia.
Mientras tanto, la UTA Santa Fe mantiene la situación de alerta y las asambleas en los lugares de trabajo, a la espera del resultado de la próxima audiencia.
Informe de Emiliano Guardia.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó la UTA Seccional Santa Fe? La UTA Seccional Santa Fe se declaró en estado de alerta y mantiene asambleas permanentes por la falta de avances en la discusión salarial.
¿Quién rechazó la propuesta salarial? La propuesta salarial fue rechazada por la FATAP durante las negociaciones.
¿Cuál es el objetivo del reclamo? El objetivo es que los trabajadores del interior accedan a una recomposición salarial acorde a la situación económica.
¿Qué salario básico alcanzarán los conductores en el AMBA? El salario básico de los conductores en el AMBA llegará a $1.707.175,88 en septiembre.
¿Cuándo se realizará la próxima reunión de negociaciones? La próxima reunión de negociaciones se llevará a cabo el martes a las 15.