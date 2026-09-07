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La Lazio se impone al Udinese y continúa con su trayectoria impecable en la Serie A

Con una victoria por 2 a 1, la Lazio finaliza la tercera fecha en la tercera posición, manteniendo su puntaje perfecto en la Serie A.

07/09/2026 | 20:03Redacción Cadena 3

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Kenneth Taylor celebra una remontada agónica de la Lazio ante el Udinese.

FOTO: Kenneth Taylor celebra una remontada agónica de la Lazio ante el Udinese.

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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) – La Lazio logró un triunfo por 2 a 1 ante el Udinese, manteniendo así su puntaje perfecto al cerrar la tercera jornada de la Serie A, la principal categoría del fútbol italiano.

En un partido disputado en el estadio Friuli, la visita se llevó la victoria gracias a los goles del volante Davide Frattesi y del delantero Albert Gudmunsson, quienes anotaron a los 29 y 42 minutos del segundo tiempo. El equipo local había abierto el marcador con un tanto del mediocampista Jesper Karlstrom a los tres minutos de la segunda mitad.

Con este triunfo, la Lazio se posiciona en el tercer lugar del torneo, compartiendo la cima con Roma e Inter, mientras que el Udinese se ubica en la décima posición con cuatro puntos.

Además, el Cagliari consiguió una victoria por la mínima sobre el Lecce, alcanzando así los seis puntos y posicionándose en el octavo lugar, a solo una unidad de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

Después de varias temporadas en la mitad de la tabla y sin clasificar a competiciones europeas en los últimos dos años, la Lazio ha comenzado este torneo de manera sobresaliente, con tres victorias en tres partidos disputados.

La primera oportunidad del encuentro fue para el equipo local, donde el arquero Christos Mandas realizó una destacada doble intervención, deteniendo los remates del extremo Keinan Davis y del lateral Hassane Kamara.

El primer gol del partido llegó en el tercer minuto del segundo tiempo, cuando Davis asistió a Karlstrom, quien definió con un derechazo efectivo ante el arquero rival.

La Lazio no logró concretar llegadas peligrosas hasta el minuto 17 de la segunda mitad, cuando Mattia Zaccagni tuvo una oportunidad de cabeza que fue detenida por el arquero Maduka Okoye.

Ya en el minuto 29, Zaccagni asistió a Frattesi, quien desvió el balón para igualar el marcador 1-1.

Tras un impresionante disparo de Zaccagni que impactó en el poste a los 41 minutos, el gol de la victoria llegó un minuto después, cuando el defensor Danilho Doekhi asistió a Gudmunsson, quien selló el 2-1 final con un cabezazo.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
La Lazio ganó 2 a 1 al Udinese.

¿Cuándo se disputó el encuentro?
El partido se jugó el 7 de septiembre de 2026.

¿Dónde se realizó el partido?
El encuentro tuvo lugar en el estadio Friuli.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles de la Lazio fueron de Frattesi y Gudmunsson, y el del Udinese fue de Karlstrom.

¿Cuál es la posición de la Lazio en la tabla?
La Lazio ocupa el tercer lugar en la Serie A.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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