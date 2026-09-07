Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy lunes 7 de septiembre.
El sorteo número 26555 de la quiniela nocturna se realizó el lunes 7 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5103, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (San Cono)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26555 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el lunes 7 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5103, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).
1° 5103
2° 6157
3° 7762
4° 4480
5° 3887
6° 8814
7° 0815
8° 1839
9° 2383
10° 4050
11° 6362
12° 8220
13° 7088
14° 6552
15° 5196
16° 2436
17° 3776
18° 6482
19° 5490
20° 2179
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26555 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 7 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5103.
¿Qué significa el número 5103?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (San Cono)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.