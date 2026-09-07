Francisco Cerúndolo se despide del US Open tras perder en octavos de final

Francisco Cerúndolo (25°) logró la mejor actuación de su carrera en el US Open al llegar a los octavos de final, pero fue eliminado por el belga Alexander Blockx (34°) en un encuentro que se prolongó durante 3:15 horas, finalizando con un marcador de 3-6, 6-4, 5-7 y 5-7.

El partido, según reportó la Agencia Noticias Argentinas, mostró un inicio parejo, aunque Cerúndolo no pudo capitalizar las molestias físicas que su oponente presentó en los primeros juegos y terminó cediendo ante la reacción del jugador europeo.

Blockx, quien solicitó atención médica por dolores en el dorsal derecho, logró quebrar el servicio de Cerúndolo en el segundo juego del primer set, llevándose el parcial 6-3 tras un error clave del argentino. Sin embargo, Cerúndolo se repuso en el segundo set, exhibiendo buenos drives y logrando igualar el marcador al quebrar en el quinto juego.

La diferencia de estilos fue evidente en el tercer set: el porteño intentó ajustar sus golpes para contrarrestar los movimientos de Blockx, pero comenzó a cometer errores al enviar pelotas largas y anchas. En los momentos cruciales, Cerúndolo incurrió en fallos significativos, incluyendo una doble falta en el tercer set y un golpe de derecha que salió largo en el cuarto set, lo que finalmente determinó su eliminación.

A pesar de la derrota, la actuación en Flushing Meadows representa un balance positivo para Cerúndolo, quien alcanzó por primera vez la segunda semana del US Open y ascendió al puesto 23° en el ranking ATP en vivo, con la mirada puesta en ingresar nuevamente al top 20.

Después de unos días de descanso y entrenamiento, Cerúndolo regresará a Argentina para unirse a la Selección argentina en la Copa Davis, que se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre en la provincia de Neuquén. En este certamen, Argentina se enfrentará a Turquía con el objetivo de volver a los Qualifiers y luchar por su segunda corona en la competencia.

Blockx, por su parte, aguardará al ganador del enfrentamiento entre el estadounidense Learner Tien (15°) y el ruso Karen Khachanov (50°) para conocer a su rival en cuartos de final.