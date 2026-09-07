EEUU confirma quinto barco vinculado a narcotráfico ecuatoriano atacado en dos semanas

QUITO — El Comando Sur de Estados Unidos anunció el lunes que sus fuerzas en el océano Pacífico lograron neutralizar una nueva embarcación ecuatoriana, que según se indicó, estaba asociada con el peligroso grupo criminal Los Choneros.

La operación resultó en la destrucción de lo que se describió como una "estación de reabastecimiento flotante" que, según el comunicado del Comando Sur en la red social X, "apoyaba actividades ilícitas de tráfico de drogas en el mar del Pacífico Oriental".

Un video divulgado muestra a militares abordando el barco, un helicóptero sobrevolando la zona y finalmente un proyectil que impacta y provoca el hundimiento de la embarcación.

El Comando Sur afirmó que la inteligencia había confirmado la implicación de la embarcación con la organización narco-terrorista violenta Los Choneros. Los ocupantes del barco fueron evacuados y se trasladarán a las autoridades ecuatorianas.

Además, se destacó que las fuerzas estadounidenses continúan llevando a cabo operaciones "precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental". Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han realizado comentarios sobre este último incidente.

Este hundimiento representa el quinto barco neutralizado por las fuerzas de Estados Unidos en un lapso de menos de dos semanas. La última embarcación hundida fue un pesquero llamado "María Candelaria", que también fue impactado en el Pacífico, de acuerdo con el Comando Sur en coordinación con las autoridades ecuatorianas.

La Armada de Ecuador logró localizar a 26 tripulantes de este barco, quienes llegaron el domingo a la ciudad portuaria de Manta. También fueron encontrados ocho pescadores del "Conquista II", mientras sus familias exigían información sobre su paradero.

Los otros barcos involucrados son el "OM2" y "Los Tres Hermanos", cuyos tripulantes afirman que fueron hundidos. El Comando Sur había señalado anteriormente que estos eran "estaciones flotantes de reabastecimiento para múltiples embarcaciones dedicadas a operaciones ilícitas de tráfico de drogas".

Todos estos barcos han sido vinculados a Los Choneros, una organización que Estados Unidos considera como una entidad terrorista extranjera.