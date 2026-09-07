Red Bull confirma a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera de su lesión

FOTO: Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera

MADRID — Por tercera carrera consecutiva, Liam Lawson se unirá a Max Verstappen como piloto de Red Bull mientras Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca, anunció el equipo de Fórmula 1 el lunes.

Hadjar sufrió la lesión durante el receso de verano y aún no ha logrado una recuperación completa, lo que llevó a Red Bull a confirmar que Lawson competirá en el Gran Premio de Madrid esta semana.

"La recuperación de Isack sigue avanzando de manera positiva. Aunque no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo", indicó Red Bull en un comunicado.

Lawson está teniendo su temporada más sólida en la F1, posicionándose noveno en la clasificación, un puesto detrás de Hadjar. Esto ha contribuido a su regreso a Red Bull, de donde fue apartado tras apenas dos carreras en 2025.

"Todos en Oracle Red Bull Racing esperan con ganas darle la bienvenida a Isack de vuelta al volante muy pronto", añadió el equipo.

Después del GP de Madrid, la serie se trasladará a Azerbaiyán el 26 de septiembre.