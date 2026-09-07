Red Bull confirma a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera de su lesión
Liam Lawson seguirá como piloto de Red Bull en el Gran Premio de Madrid, donde apoyará a Max Verstappen, mientras Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca.
FOTO: Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera
MADRID — Por tercera carrera consecutiva, Liam Lawson se unirá a Max Verstappen como piloto de Red Bull mientras Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca, anunció el equipo de Fórmula 1 el lunes.
Hadjar sufrió la lesión durante el receso de verano y aún no ha logrado una recuperación completa, lo que llevó a Red Bull a confirmar que Lawson competirá en el Gran Premio de Madrid esta semana.
"La recuperación de Isack sigue avanzando de manera positiva. Aunque no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo", indicó Red Bull en un comunicado.
Lawson está teniendo su temporada más sólida en la F1, posicionándose noveno en la clasificación, un puesto detrás de Hadjar. Esto ha contribuido a su regreso a Red Bull, de donde fue apartado tras apenas dos carreras en 2025.
"Todos en Oracle Red Bull Racing esperan con ganas darle la bienvenida a Isack de vuelta al volante muy pronto", añadió el equipo.
Después del GP de Madrid, la serie se trasladará a Azerbaiyán el 26 de septiembre.
Lectura rápida
¿Quién competirá en el GP de Madrid?
Liam Lawson competirá junto a Max Verstappen en el GP de Madrid.
¿Por qué Lawson es piloto temporal?
Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca y no está listo para competir.
¿Cómo avanza la recuperación de Hadjar?
Su recuperación es positiva, pero no ha podido volver al cockpit.
¿Cuál es la posición actual de Lawson en la clasificación?
Lawson ocupa el noveno lugar en la clasificación de pilotos.
¿Qué pasará después del GP de Madrid?
La próxima carrera será en Azerbaiyán el 26 de septiembre.
[Fuente: AP]