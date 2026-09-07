El huracán Lowell se acerca a Hawai y podría causar intensas lluvias y deslizamientos de tierra

FOTO: Se prevé que el huracán Lowell pase cerca de Hawai y genere fuertes lluvias en el estado

El gobernador de Hawai, Josh Green, ha ordenado el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales en las islas de Kauai y Niihau para el día martes, ante la inminente llegada del huracán Lowell. Se prevé que la tormenta genere vientos destructivos, deslaves, tornados potenciales y peligrosas corrientes de resaca, así como acumulaciones de lluvia que podrían alcanzar hasta 40 centímetros (16 pulgadas) en algunas áreas.

Los cierres afectan a diversas instituciones, incluidas universidades comunitarias y oficinas estatales y de condados, y se implementaron en el condado de Kauai, que está bajo una advertencia de huracán emitida por el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Este condado alberga a más de 73.000 habitantes en Kauai y menos de 100 en Niihau.

Además, se ha incluido una parte del vasto Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea en la advertencia. Según el NHC, se anticipa que el núcleo de la tormenta pase sobre Niihau o apenas al oeste de la isla durante la noche del lunes y la madrugada del martes. Aunque se espera que los vientos —que podrían convertir a Lowell en un huracán de categoría 2— se debiliten, la tormenta seguirá siendo peligrosa al acercarse a las islas.

En un comunicado, Green afirmó: "Cerrar oficinas, escuelas y tribunales ayudará a mantener a la gente fuera de los caminos durante condiciones peligrosas y permitirá que los equipos de emergencia se concentren en proteger a nuestras comunidades". Instó a los residentes del condado de Kauai a permanecer en interiores, evitar viajes innecesarios y seguir todas las instrucciones oficiales de emergencia.

El gobernador también exhortó a la población a mantenerse alejada de las costas, evitar conducir a través de aguas inundadas, prepararse para posibles apagones y estar atentos a las actualizaciones sobre la situación.

Actualmente, hay una advertencia de tormenta tropical para la isla de Oahu, que cuenta con cerca de 1 millón de residentes. Se prevé que las lluvias acumuladas alcancen hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en Oahu y Maui, y hasta 30 centímetros (12 pulgadas) en partes de la Isla Grande de Hawai.

El mes anterior, Hawai ya había sufrido los efectos de la tormenta tropical Lala, que, aunque no tocó tierra, causó deslaves, destruyó alrededor de 100 viviendas y dejó a muchos sin electricidad, especialmente en la Isla Grande.