Orschanski, sobre ataques de perros: “Su naturaleza sigue siendo canina pese a humanizarlos tanto”

FOTO: Preocupación por ataques de perros a niños en Córdoba: expertos analizan la situación actual

El doctor Enrique Orschanski expresó este lunes su preocupación por los recientes casos de ataques de perros a niños en Córdoba, tras la muerte de dos bebés de casi dos años en diferentes localidades.

El especialista mencionó que la convivencia entre humanos y perros ha cambiado en los últimos años. "Hay una aceleración del número de casos en los últimos dos años debido a la combinación de la disminución de la natalidad y el aumento de la población canina", dijo a Cadena 3.

Orschanski resaltó la importancia de entender la naturaleza canina. "La afinidad entre perros y humanos tiene apenas 15.000 años. Aunque hemos humanizado mucho este vínculo, la genética del perro sigue intacta", advirtió. Esto implica que, a pesar de ser animales de compañía, su comportamiento instintivo permanece.

La vulnerabilidad de los niños es un factor clave en estos incidentes. "Los chicos no saben leer el lenguaje corporal del perro, por lo que pueden provocar reacciones inesperadas", señaló.

Según el doctor, es fundamental educar a los niños sobre cómo interactuar con los perros, aunque reconoció que no siempre es posible: "A un niño de dos años no tenés tiempo de explicarle que no le toque la cola al perro".

Orschanski también afirmó que confía más en los perros callejeros que en los de raza, ya que estos últimos suelen estar más manipulados y, en consecuencia, pueden ser más frágiles. "El perro de la calle, con buena experiencia, es un perro confiable", enfatizó.

Finalmente, el especialista hizo un llamado a la responsabilidad de los dueños de perros: "Hay obligaciones legales que deben cumplirse, como inscribir a los perros en un sitio web, llevar un chip electrónico y utilizar bozal en la calle". A pesar de que estas regulaciones están vigentes, el cumplimiento sigue siendo un desafío.