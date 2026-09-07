Franco Colapinto recibió una reprimenda de la FIA en el Gran Premio de Italia: detalles del incidente

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Los comisarios de la FIA del Gran Premio de Italia sancionaron a Franco Colapinto luego de su destacada actuación en la Fórmula 1, justo días después de ser confirmado para el próximo año con Alpine. La reprimenda se debió a una infracción de conducción en el famoso Circuito de Monza.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió durante la vuelta previa a la largada en el "Templo de la Velocidad", donde el piloto de Pilar finalizó en noveno lugar. La carrera fue ganada por el local Kimi Antonelli, de Mercedes.

Los comisarios del ente regulador del automovilismo se fijaron en Colapinto tras detectar que había realizado una largada durante las vueltas de reconocimiento del circuito italiano. Las imágenes revisadas por las autoridades de la FIA mostraron que el argentino había sobrepasado los límites del carril permitido para la salida de boxes y cruzó la línea blanca, lo que constituye una violación a las normativas específicas establecidas para Monza.

En este sentido, la FIA concluyó que Colapinto no cumplió con lo estipulado en el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional, así como las directrices del director de carrera. Sin embargo, es importante destacar que la sanción fue de carácter disciplinario y no afectó su rendimiento en la carrera; el argentino terminó en noveno lugar, sumando dos puntos para su equipo, Alpine.

Por otro lado, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien había conseguido la pole position, finalizó en séptimo lugar y sumó seis puntos para el equipo. La próxima competencia de la Fórmula 1 se llevará a cabo el fin de semana siguiente, en el Gran Premio de España, que tendrá lugar en Madrid.