Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo completamente despejado, con una temperatura de 4°. La sensación térmica es la misma, con una humedad del 97%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.51 m/s desde el norte y la presión atmosférica se encuentra en 1025 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima que podría llegar a los 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 5 km/h. La humedad alta podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día, pero se espera que el clima se torne más cálido a medida que avance la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en las temperaturas. El miércoles 9 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 10, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo cubierto. Para el viernes 11, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana, las temperaturas oscilarán entre 8° y 12°, con cielo mayormente nublado.