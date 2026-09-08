Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica es de 6°, lo que indica que el clima se siente un poco más fresco. La humedad es del 81%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 19°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad y la brisa suave aportarán a un ambiente agradable durante el día. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 23°, con algunas nubes dispersas. El jueves 10, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 11, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 18°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 12, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 13°, con cielo cubierto. Finalmente, el domingo 13, la mínima será de 7° y la máxima de 14°, también con cielo nublado.