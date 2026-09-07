Argentina confirma los primeros casos de la variante BA.3.2 de COVID-19 en Buenos Aires

En el día de hoy, Argentina ha confirmado los primeros tres casos de la variante BA.3.2 del SARS-CoV-2, gracias a la labor del sistema de vigilancia genómica de la ANLIS Malbrán. Desde el Ministerio de Salud se ha señalado que, por el momento, este nuevo linaje no representa un riesgo adicional sustancial para la salud.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, los casos fueron detectados en residentes de la provincia de Buenos Aires a partir de muestras recogidas entre el 26 de abril y el 18 de julio.

Durante el periodo mencionado, se secuenciaron un total de 21 genomas, de los cuales tres, que representan el 14%, correspondieron a la variante BA.3.2. Uno de los pacientes requirió internación debido a comorbilidades preexistentes, aunque todos han mostrado una evolución favorable.

Esta variante desciende de la Ómicron BA.3 y ha sido clasificada a nivel internacional como Variante Bajo Monitoreo (VUM).

La primera detección de esta variante tuvo lugar en Sudáfrica en noviembre de 2024, y antes de su llegada a Argentina, ya se había reportado en varios países de América, como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guayana Francesa.

Las autoridades sanitarias han decidido continuar el seguimiento de esta variante, dado su desarrollo y características genéticas, aunque hasta el momento no hay evidencia de que cause cuadros más graves. Un especialista citado por Infobae indicó que no existen indicios de que la BA.3.2 sea más peligrosa que las variantes que circularon durante el invierno de 2025-2026.

Ante la aparición de estos primeros casos locales, el Ministerio de Salud enfatizó la necesidad de mantener la vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad, para poder monitorear de cerca la transmisibilidad, la severidad y el comportamiento de la BA.3.2. Al mismo tiempo, el Boletín Epidemiológico Nacional ha indicado que la circulación general del SARS-CoV-2 en el país se mantiene en niveles bajos y estables.