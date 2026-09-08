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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, Córdoba presenta un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 8° y 21°. La humedad es del 65% y el viento sopla a 4 m/s desde el este.

08/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 8°. La sensación térmica se sitúa en 6°, mientras que la humedad alcanza el 65%. La visibilidad es óptima, con 10,000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este. La presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 21°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en un 65%, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. El viento será moderado, contribuyendo a la buena visibilidad en la región.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El miércoles 9 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 10, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con cielo cubierto. Para el viernes 11, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El fin de semana, las temperaturas descenderán, con mínimas de 3° y máximas que no superarán los 13°, y se esperan lluvias moderadas.

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