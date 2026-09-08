En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, Salta tendrá una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. El cielo se presentará despejado, con viento leve y buena visibilidad. Conocé más detalles del pronóstico.

08/09/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre

FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de cielo despejado, con una temperatura actual de 6°. La sensación térmica es de 5°, lo que indica que el clima se siente un poco más fresco. La humedad se encuentra en un 81%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste. La presión atmosférica es de 1019 hPa, lo que sugiere condiciones estables en la atmósfera.

El clima hoy martes 8 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. El cielo permanecerá despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. La humedad se mantendrá alta, pero sin probabilidades de lluvia. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para las actividades al aire libre. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, por lo que no habrá inconvenientes para la circulación.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica un aumento en las temperaturas. Para el miércoles 9 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El jueves 10 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 11 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con algunas nubes en el cielo. Para el sábado 12 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, la mínima será de 4° y la máxima de 8°, también con posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf