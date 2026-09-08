Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

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El clima hoy martes 8 de septiembre

Pronóstico extendido

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy enEn este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 6°. La sensación térmica es de 5°, lo que indica que el clima se siente un poco más fresco. La humedad se encuentra en un 81%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste. La presión atmosférica es de 1019 hPa, lo que sugiere condiciones estables en la atmósfera.Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. El cielo permanecerá despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable. La humedad se mantendrá alta, pero sin probabilidades de lluvia. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para las actividades al aire libre. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, por lo que no habrá inconvenientes para la circulación.En los próximos días, el pronóstico indica un aumento en las temperaturas. Para el miércoles 9 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El jueves 10 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 11 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con algunas nubes en el cielo. Para el sábado 12 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 13 de septiembre, la mínima será de 4° y la máxima de 8°, también con posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda estar atento a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.