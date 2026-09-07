Duhalde denunció "compra de votos" en el Congreso y le deseó la muerte a Donald Trump

El expresidente Eduardo Duhalde, actual titular del Movimiento Productivo Argentino, inició una recorrida por distintas provincias con el objetivo de convertir esa organización en un partido político. En diálogo con Cadena 3 Rosario, explicó que se encuentra en Córdoba y que busca construir una alternativa política que deje atrás las divisiones tradicionales y ponga el eje en la producción, la unión nacional y la lucha contra la corrupción.

“Estoy recorriendo el país, ahora estoy en Córdoba, armando el Movimiento Productivo Argentino como partido político”, explicó Duhalde. Recordó que el movimiento había sido creado en 2001 junto al expresidente Raúl Alfonsín, en un contexto de profunda crisis económica. “Lo uní con don Raúl Alfonsín, pero no como partido político, sino para ayudar al presidente de ese momento”, señaló.

Duhalde sostuvo que aquella experiencia surgió de la convicción de que el modelo de convertibilidad estaba agotado y que Argentina necesitaba recuperar una estrategia basada en la producción. “Convencido don Raúl y yo de que se había terminado esto, armamos el Movimiento Productivo para instarlo a que salgamos por la producción”, recordó. Ahora, más de dos décadas después, pretende retomar aquella idea desde una estructura partidaria.

A sus 84 años, el exmandatario aseguró que decidió volver a recorrer el país porque todavía considera que puede realizar un aporte. “Sé que estoy jugando tiempo de descuento, pero yo quiero ayudar en lo que se pueda en el país, en la unión de los argentinos, en la paz y la empatía con los sectores marginados”, afirmó. Su planteo apunta a construir una fuerza que exceda las identidades partidarias tradicionales.

En ese sentido, Duhalde planteó que tanto el radicalismo como el justicialismo mantienen sentimientos políticos con una fuerte presencia social, pero que deberían expresarse mediante una nueva herramienta. “Los sentimientos justicialistas y los sentimientos radicales, que son mayoría en el país, se conviertan en una fuerza política distinta al nombre de nuestros partidos”, sostuvo. Según su diagnóstico, “la gente ya no quiere votar partidos” porque “hemos hecho bastante macanas”.

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Consultado sobre la gestión del gobernador santafesino, Duhalde valoró la experiencia que observó durante su reciente visita a la provincia, aunque aclaró que recién está comenzando su recorrida y todavía no pretende establecer comparaciones definitivas entre administraciones. Su intención, explicó, es recorrer el territorio nacional, dialogar con gobernadores y dirigentes y analizar distintas experiencias de gestión productiva.

Uno de los principales ejes de su propuesta es la necesidad de recuperar la convivencia política. Frente al escenario generado por el gobierno de Javier Milei, Duhalde sostuvo que su mirada se encuentra en las antípodas del enfoque presidencial. “Yo no creo, todo lo contrario a lo que yo he pensado toda la vida, es lo que propone el presidente Milei”, afirmó. Frente a la confrontación, propuso “la fe, la esperanza, la empatía y la unión”.

Para Duhalde, la sociedad argentina demuestra que es capaz de dejar de lado sus diferencias cuando aparece un objetivo común. “Es notable cómo los argentinos recuperamos la argentinidad cuando juega nuestro equipo de fútbol o cuando nuestro corredor de Fórmula 1 participa”, señaló. Y planteó: “Yo creo que debemos hacerlo por otro lado”, llevando esa misma capacidad de unión a la política y a la vida cotidiana.

Denuncia de corrupción y duras críticas a Trump

El exmandatario ubicó además a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo argentino. “Tenemos un problema, entre tantos problemas que tenemos, que es el más grave, que es la corrupción”, afirmó. En esa línea, aseguró que trabaja en una propuesta vinculada con la utilización de herramientas tecnológicas para combatir lo que definió como una “corrupción estructural”.

Duhalde contó que mantiene contactos con especialistas y que buscará avanzar en esa iniciativa durante su estadía en Córdoba. Según explicó, la intención es reunir a expertos en tecnología para analizar experiencias internacionales y determinar de qué manera las herramientas digitales pueden contribuir a reducir las posibilidades de corrupción. “Si no eliminamos la corrupción en Argentina no hay salida, con cualquier presidente, de cualquier partido no hay salida”, enfatizó.

También cuestionó el funcionamiento del Congreso y manifestó sus sospechas sobre algunos acuerdos parlamentarios alcanzados por el oficialismo. “Me parece que hay compra de votos”, sostuvo, dijo: “Hay personas que cambian y después su provincia tienen ventajas económicas”. Sin embargo, aclaró que esa acusación “no está probada” y que, precisamente por eso, considera necesario desarrollar mecanismos que permitan transparentar la actividad pública y fortalecer los controles institucionales.

En ese marco, Duhalde defendió la permanencia de las PASO y cuestionó cualquier intento de eliminarlas. “Si no hay que elegir los candidatos a dedo y eso ya no es democracia”, afirmó. Para el expresidente, el sistema democrático atraviesa una etapa compleja y necesita recuperar mecanismos que permitan una mayor participación ciudadana.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la cuestión Malvinas. Duhalde cuestionó el reciente posicionamiento del Gobierno nacional y consideró que existe un componente electoral en el renovado protagonismo que adquirió el tema. “No lo hace porque lo siente, sino porque cree que le conviene electoralmente”, afirmó sobre la estrategia presidencial, aunque luego reconoció que puede existir también una dimensión estratégica.

Duhalde también cuestionó el alineamiento del presidente Milei con Estados Unidos y tuvo duras palabras para Donald Trump. “El presidente de Estados Unidos es un asesino serial que ha matado por lo menos, jactándose doscientos y pico de personas que iban en unos botecitos, unas lanchitas, y él decía que lo hacía para evitar el tema del ingreso de drogas, cuando en realidad todos sabemos que lo hacía por el petróleo. Una vez resuelto ese tema ya no hay más narcotraficantes en Venezuela para este señor. Pero bueno, yo espero que el señor de arriba se lo lleve pronto porque realmente estamos frente a una persona que puede producir una hecatombe en el país”.

En cuanto a Brasil, Duhalde manifestó su respaldo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien dijo mantener una relación personal desde hace años. “Yo soy muy amigo de Lula. Cuando estuvo preso yo lo fui a visitar, estuve con él. Me quedé una semana allí”, recordó. Consultado sobre las próximas elecciones brasileñas, expresó su deseo de que “gane Lula”, aunque reconoció que “uno nunca sabe” cuál será el resultado.

Sobre el escenario electoral argentino de 2027, Duhalde evitó mencionar candidatos preferidos y volvió a insistir en su proyecto político. “Tiene que haber elecciones”, sostuvo, al tiempo que defendió la posibilidad de que el Movimiento Productivo Argentino se transforme en una nueva alternativa electoral. “El día que haya elecciones va a haber una boleta que diga Movimiento Productivo para poder votarlo”, explicó.

Finalmente, Duhalde volvió a resumir el objetivo que pretende darle a su nueva etapa política: construir una fuerza que reúna sectores provenientes del radicalismo y del justicialismo y que tenga como prioridades la producción, la transparencia y la unidad. “A mí me da un poco de bronca cuando la unión de la Argentina se da cuando juega el seleccionado o cuando nuestro campeón de Fórmula 1 participa”, expresó. Y cerró con una definición que resume su propuesta: “No necesitamos peleas, necesitamos unión, unión de los argentinos”, especialmente para enfrentar uno de los problemas que considera centrales: “La lucha contra la corrupción”.

Entrevista de Hernán Funes.