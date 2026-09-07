Casi la mitad de la población global podría padecer miopía para 2050, advierte estudio

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Investigaciones recientes apuntan a que cerca de la mitad de la población mundial podría ser miope para el año 2050. En Argentina, un estudio realizado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que el 51,2% de los estudiantes de Medicina presenta esta alteración visual, lo que indica que el avance de la miopía es una realidad entre los adultos jóvenes.

Según datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas, la investigación fue llevada a cabo en el Hospital de Clínicas de la UBA, centrándose en estudiantes de la carrera de Medicina. Los doctores Lidia Saratto (M.N. 93.606) y Rafael Iribarren (M.N. 50.014), quienes participaron en el estudio, señalaron que "la mitad de las miopías se desarrollan a partir de los 18 a 20 años en nuestro medio. Lo que cambió es que casi se duplicó su prevalencia en las últimas décadas. En estudiantes universitarios, se incrementó del 30 al 50%".

La miopía es un problema visual que provoca que los objetos lejanos se vean borrosos, mientras que los cercanos se perciben con claridad. Aunque suele aparecer durante la infancia, también puede desarrollarse entre los 20 y 40 años.

Los investigadores sugieren que el incremento de casos podría estar relacionado con la alta demanda visual provocada por el uso de dispositivos electrónicos y la reducción del tiempo que se pasa al aire libre.

La investigación

El estudio fue presentado en la reunión anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología (ARVO), uno de los encuentros más relevantes en el ámbito de la salud visual. Los resultados mostraron que la miopía es más común en mujeres, quienes representan el 76,8% de los casos detectados, lo que podría vincularse a "una mayor dedicación al estudio y menos tiempo al aire libre".

Los hábitos visuales de los participantes fueron también analizados, y se observó que, en promedio, los estudiantes pasaban 15 horas a la semana al aire libre, un tiempo que los especialistas consideran insuficiente. Además, el historial familiar, el exceso de trabajo visual cercano y la escasa exposición a la luz natural son factores que contribuyen al aumento de casos en los últimos años.

Este estudio proporciona información valiosa sobre la salud visual de los estudiantes de Medicina en Argentina y destaca la necesidad de implementar estrategias preventivas que fomenten hábitos de vida saludables. Algunas recomendaciones incluyen:

Pasar al menos 60 minutos al aire libre diariamente.

Aumentar la iluminación en los espacios donde se habita.

Reducir la intensidad de las actividades de visión cercana mediante cambios en las técnicas de estudio.

Realizar pausas frecuentes durante tareas que requieren visión cercana.

Utilizar anteojos u otras correcciones ópticas cuando sea necesario.

Consultar al oftalmólogo si se presentan dificultades para ver correctamente.

El equipo de investigación, compuesto por Lidia Saratto, Florencia Bugosén, Delicia Concepción Torrent, Carolina Pereyra y Rafael Iribarren, realizó el relevamiento con 295 estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA, con una edad promedio de 27 años, utilizando encuestas y controles médicos.