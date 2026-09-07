Wanda Nara revela el destino de las fotos íntimas que le envió a Mauro Icardi

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La empresaria y conductora Wanda Nara sorprendió a sus seguidores el pasado domingo al revelar qué hizo con las fotos íntimas que recibió de Mauro Icardi durante su relación. En una interacción con sus fans, la mediática confesó que decidió hacer públicas esas imágenes en una plataforma para adultos, como una forma de protegerse de posibles filtraciones durante su conflictiva separación.

Al ser preguntada sobre cuál era "la foto más hot" en su colección, Nara afirmó: "Hace tiempo que subí a Only todas las fotos hot que le mandaba a mi ex, por miedo a que se filtren. Preferí anticiparme y hacerlas dinero". Esta decisión generó gran revuelo entre sus más de 17 millones de seguidores, quienes quedaron impactados por la sinceridad de la empresaria.

En otro momento de la conversación, Wanda también se refirió a su situación actual con sus exmaridos y los hijos que tienen en común. Esto ocurre en medio de un escándalo mediático que involucra a Maxi López, quien ha respondido a las acusaciones de Nara en el programa "PH: Podemos hablar", donde se discutieron temas sobre la crianza de sus hijos.

Consultada sobre cómo se encuentran sus hijos, Nara respondió: "Los nenes con Max estos días, las nenas con Mau hasta que empiece a trabajar. Yo súper bien haciendo valijas". Su declaración sugiere una rutina compartida entre sus exesposos y ella, mientras continúan lidiando con los efectos de su separación.

Desde hace más de un año, Wanda Nara ha estado activa en la mencionada plataforma de contenido explícito, donde comparte su "lado más caro del deseo". Con al menos 234 publicaciones acumulando 90 mil "me gusta", los suscriptores pueden acceder a su contenido por un costo de 4 dólares al mes, un precio que varía según la duración de la suscripción.