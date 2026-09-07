FOTO: Detenido un adolescente armado en Mar del Plata tras la implementación del nuevo régimen penal

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La ciudad de Mar del Plata realizó la primera detención de un adolescente de 15 años tras la implementación del Nuevo Régimen Penal Juvenil. El menor, que estaba armado, fue liberado luego de varias horas de arresto.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, poco después de que se activara este nuevo marco legal, cuando dos adolescentes, de 17 y 15 años, fueron apresados mientras se encontraban ocultos en un galpón y poseían un revólver calibre 32 largo.

Según informaron fuentes policiales, ambos menores accedieron a una propiedad que alberga varios locales comerciales y un galpón, donde fueron hallados. Un informe del medio La Capital, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, indica que una vecina, al observar la situación a través de las cámaras de seguridad, alertó a la Policía.

Los adolescentes fueron encontrados y el caso fue asignado al fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Walter Martínez Soto, quien los acusó de robo agravado por escalamiento y efracción de lugar habitado, así como portación de arma de uso civil.

A pesar de que el fiscal solicitó la detención del adolescente de 15 años, la jueza de Garantías Libertad Cordido rechazó el pedido, lo que resultó en que el menor fuera liberado pocas horas después, aunque sigue involucrado en el proceso penal.

Uno de los aspectos más relevantes del Nuevo Régimen Penal Juvenil es que establece la baja de imputabilidad a los 14 años, con una pena máxima de 15 años de prisión.