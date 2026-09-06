La Juventus empató con el Milan y se mantiene en la lucha por la Champions League

Buenos Aires, 6 septiembre (NA) – La Juventus logró un empate 1-1 ante el Milan, manteniendo su invicto tras tres jornadas en la Serie A, la principal división del fútbol italiano, en su intento por conquistar el "Scudetto" que no obtiene desde hace seis años.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro tuvo lugar en el estadio de la Juventus, donde el equipo visitante se adelantó en el marcador a los 22 minutos del segundo tiempo gracias a un tanto del volante Alphadjo Cisse. Sin embargo, el defensor Federico Gatti logró igualar el marcador en el primer minuto de tiempo adicional.

Con este resultado, la "Vecchia Signora" se encuentra en el cuarto puesto del campeonato italiano, acumulando siete puntos. Por su parte, el Milan también suma la misma cantidad de unidades, pero se sitúa en el quinto lugar debido a la diferencia de gol.

Además, en otros partidos de la jornada, el Frosinone venció al Venezia 3-2, posicionándose en el sexto lugar y asegurando provisionalmente un lugar en la próxima UEFA Conference League. El Sassuolo empató 2-2 con el Bologna, y tanto Parma como Monza lograron sumar sus primeros puntos en el torneo al empatar 1-1.

La tercera jornada del fútbol italiano se completará el lunes 7 de septiembre, con los partidos entre el Cagliari y el Lecce a las 13:30, y el Udinese contra la Lazio a las 15:45 (horario argentino).

En el comienzo del partido, el delantero argentino Nicolás González tuvo la primera oportunidad clara a los 11 minutos, cuando realizó una jugada por la derecha, pero su remate no encontró dirección y fue detenido por el arquero Mike Maignan.

Treinta minutos después, el atacante Francisco Conceição recibió un pase en el costado derecho, pero su remate fue nuevamente bloqueado por el guardameta francés.

En la segunda mitad, a los 22 minutos, Alphadjo Cisse recibió un pase largo, se deshizo de su marcador y con un tiro preciso anotó el primer gol del partido, que dejó sin respuesta al arquero Guglielmo Vicario.

Sin embargo, cuando el tiempo se agotaba, en el primer minuto de descuento, una asistencia del volante Teun Koopmeiners permitió a Gatti llegar al segundo palo y con un cabezazo marcó el empate 1-1.

Agencia NA