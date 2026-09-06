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Carlos Alcaraz se sorprende al enterarse de su rival en cuartos de final del US Open

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró confundido al descubrir en una entrevista de ESPN que su próximo rival en el US Open no era quien él pensaba, tras su victoria sobre Tommy Paul.

06/09/2026 | 22:32Redacción Cadena 3

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Sorpresa: Alcaraz se entera en ESPN de que se equivocó sobre su próximo rival en el US Open

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NUEVA YORK (AP) — Lo próximo para Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos es... no quien él pensaba.

Alcaraz se sorprendió al enterarse durante una entrevista en ESPN tras su victoria el domingo de que su partido de cuartos de final sería contra Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas.

El campeón defensor visitó el set después de vencer a Tommy Paul en su partido de octavos. Andy Roddick, campeón del US Open de 2003, le preguntó a Alcaraz sobre los desafíos que presentaría cualquiera de los dos jugadores.

Un Alcaraz confundido le pidió que repitiera la pregunta.

"Vas a jugar contra Shelton o Tsitsipas", le indicó Roddick. "Quizá unas palabras sobre ambos y los desafíos..."

No alcanzó a terminar la frase porque Alcaraz se inclinó para mirar el papel que Roddick tenía delante.

"¿En serio? Dios mío, yo pensaba que jugaba contra Medvedev-Tiafoe", expresó Alcaraz, antes de que ambos empezaran a reír.

Frances Tiafoe venció a Daniil Medvedev en su partido, que se estaba disputando durante la entrevista, pero ahora se enfrenta a Alex Michelsen.

Muchos tenistas dicen que no les gusta adelantarse y mirar su cuadro, aunque quizá sea raro que uno no sepa cuál será su próximo partido tan avanzada ya la instancia en un torneo.

Shelton, el octavo preclasificado, venció a Tsitsipas en sets corridos.

Lectura rápida

¿Qué descubrió Alcaraz en ESPN?
Se enteró que su próximo rival en el US Open sería Shelton o Tsitsipas, no quien pensaba.

¿Quién le hizo la pregunta?
Andy Roddick, campeón del US Open de 2003, le preguntó sobre sus posibles rivales.

¿Qué dijo Alcaraz al enterarse?
Expresó su sorpresa y pensó que jugaría contra Medvedev o Tiafoe.

¿Cómo fue su reacción?
Alcaraz se rió y mostró confusión al enterarse de la situación.

¿Quiénes son sus posibles rivales?
Los posibles rivales de Alcaraz son Ben Shelton o Stefanos Tsitsipas.

[Fuente: AP]

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