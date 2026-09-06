Reanuda el juicio a Pity Álvarez tras su descompensación en la última audiencia

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) – El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, quien está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en 2018, se reanuda mañana con la presencia del músico en el Tribunal. Esto ocurre luego de que la última audiencia tuviera que ser suspendida por una descompensación que llevó a su traslado al Hospital Fernández.

Según fuentes del caso, el debate oral se retomará el lunes 7 de septiembre, a partir de las 10.30 hs. en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Álvarez estará presente en la sala, como lo ha estado en las sesiones anteriores.

La audiencia del pasado miércoles 2 de septiembre se vio interrumpida debido a que Pity sufrió una descompensación, lo que motivó que las autoridades judiciales solicitaran la intervención del sistema de emergencias.

El SAME acudió al Tribunal y constató que el músico presentaba un pico de presión y glucosa alta. Posteriormente, se decidió su traslado al Hospital Fernández, donde Álvarez firmó el alta voluntaria y fue dado de alta horas después.

En una conversación con la prensa, Sebastián Queijeiro, uno de los abogados defensores de Álvarez, indicó que el músico está acompañado por su hermana y que sufre de "problemas de consumo". Queijeiro expresó: "No es que lo quiera poner en el lugar de víctima, pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro".

Agencia NA