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La tecnología retro que vuelve a ser tendencia: boom boxes, cámaras instantáneas y más

Boom boxes, cámaras instantáneas y teléfonos de línea están resurgiendo en popularidad. Conozca los dispositivos retro más interesantes que están volviendo al mercado.

06/09/2026 | 18:03Redacción Cadena 3

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Dispositivos retro que vuelven a ser populares

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La tecnología retro está volviendo a ser popular, con dispositivos como boom boxes, cámaras instantáneas y teléfonos de línea que capturan la atención de los consumidores. Esta tendencia refleja un deseo de regresar a la simplicidad y la nostalgia, en un mundo cada vez más digitalizado.

Los boom boxes, que alguna vez fueron un símbolo de la cultura urbana de los años 80 y 90, están experimentando un renacimiento. Marcas como We Are Rewind y Bumpboxx están lanzando modelos que combinan el diseño clásico con tecnología moderna, como conectividad Bluetooth y baterías recargables. Estos dispositivos no solo son funcionales, sino que también sirven como piezas de conversación y elementos decorativos.

Las cámaras instantáneas también están volviendo a la moda. Dispositivos como el Polaroid Flip y el Fujifilm Instax Mini Evo ofrecen la experiencia de capturar y revelar fotos al instante, evocando la emoción de la fotografía física. Estas cámaras han sido mejoradas con características modernas como conectividad a aplicaciones y funciones de edición.

En cuanto a los teléfonos de línea, estos dispositivos están ganando popularidad entre quienes buscan desconectarse de las pantallas. Marcas como Tin Can y Clicks ofrecen versiones modernas de teléfonos de línea que funcionan a través de Wi-Fi, permitiendo a los usuarios mantenerse en contacto sin la distracción de las redes sociales.

Además, el regreso de los dispositivos de audio retro como los reproductores de discos y las cintas de casete están capturando la atención de los amantes de la música. Estos productos no solo ofrecen una experiencia auditiva única, sino que también son un recordatorio de la evolución de la tecnología de audio.

En resumen, la mezcla de nostalgia y modernidad está impulsando el regreso de estos dispositivos retro, lo que permite a los consumidores disfrutar de la estética y la funcionalidad de tecnologías pasadas mientras se adaptan a las necesidades actuales.

Lectura rápida

¿Qué dispositivos retro están volviendo?
Boom boxes, cámaras instantáneas y teléfonos de línea.

¿Quiénes están detrás de esta tendencia?
Marcas como We Are Rewind, Bumpboxx, Polaroid y Fujifilm.

¿Cuándo comenzó este resurgimiento?
En los últimos años, especialmente desde 2025.

¿Dónde se pueden encontrar estos dispositivos?
En tiendas en línea y plataformas como Amazon y Kickstarter.

¿Por qué la gente está volviendo a estos dispositivos?
Buscan una experiencia más auténtica y menos digital.

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