Tesla lanza su Cybercab, pero enfrenta un obstáculo regulatorio en EE.UU.

El lanzamiento del Cybercab de Tesla ha generado tanto entusiasmo como escepticismo. La compañía, liderada por Elon Musk, introdujo este vehículo autónomo en Austin, Texas, pero no todo fue como se esperaba. Mientras algunos celebran el avance en la movilidad urbana, otros critican la falta de sustancia en el evento, que fue menos festivo que en ocasiones anteriores.

La ausencia de Musk en el evento fue notable, dado que ha defendido la importancia de la robótica y la inteligencia artificial en el futuro de Tesla. A pesar de la presentación, Wall Street no mostró un gran interés, lo que sugiere que la confianza en el producto aún es frágil.

La verdadera prueba para Tesla será demostrar que puede lanzar un servicio de robotaxi de manera segura y a gran escala. Hasta el momento, la compañía ha registrado solo 45 Cybercabs en Texas, muy por detrás de competidores como Waymo.

Un nuevo giro ocurrió cuando la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación justo después de que Tesla pusiera en circulación sus primeros Cybercabs. Este vehículo, que carece de volante y pedales, contraviene las normativas de seguridad vehicular que requieren controles manuales. Sin embargo, el Departamento de Transporte ha propuesto eliminar estos requisitos para vehículos diseñados para conducirse solos.

Tesla decidió autocalificarse, un procedimiento habitual para los fabricantes de vehículos. La NHTSA, al enterarse, decidió intervenir, aunque Tesla podría continuar operando mientras la investigación está en curso. Cabe destacar que esta acción de la NHTSA no es sin precedentes.

Los interesados en el Cybercab pueden consultar las guías que Tesla ha publicado, las cuales revelan que este vehículo no está destinado a niños. Tesla también ha mostrado interés en vender estos vehículos autónomos a operadores de flotas.