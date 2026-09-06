River se enfrenta a Independiente Rivadavia: minuto a minuto del Torneo Clausura

FOTO: River viene de ganarle a Banfield en el estreno de Ponzio como DT.

Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) -- River se medirá este domingo ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo local busca mantener el impulso tras el debut exitoso de Leonardo Ponzio como director técnico.

El encuentro está programado para las 19:15 en el Estadio Monumental, con cobertura en vivo a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y transmisión a través de TNT Sports. El árbitro asignado para el partido es Nicolás Ramírez, y en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

River llega a este partido tras un comienzo complicado en el semestre, que incluyó su eliminación en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la renuncia de Eduardo Coudet.

El pasado fin de semana, el equipo se reencontró con la victoria, logrando un contundente 3-1 sobre Banfield, lo que le permitió acumular siete puntos y posicionarse undécimo en la Zona B. Una nueva victoria lo colocaría en la lucha por los playoffs.

En frente, Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, es uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino en 2026. La "Lepra Mendocina" llega tras vencer 3-1 a Racing, lo que le permitió ascender a la sexta posición en la Zona B, además de liderar la tabla anual junto a Argentinos Juniors, con quienes compite por el título de Campeón de Liga.

Las formaciones para el partido son las siguientes:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.