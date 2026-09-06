Rosario ya tiene a sus 2.000 voluntarios

FOTO: Los voluntarios son una parte clave de los juegos.

Rosario ya tiene conformado el equipo de 2.000 voluntarias y voluntarios que participará de la organización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este sábado 5 de septiembre, los integrantes del voluntariado recibieron sus acreditaciones, retiraron la indumentaria oficial y participaron de una jornada de bienvenida.

La actividad comenzó en el complejo del ISEF N° 11, donde se realizó la entrega de las acreditaciones y los kits. Luego, el grupo se trasladó hasta una de las tribunas del Hipódromo Rosario, donde recibió indicaciones generales y detalles sobre las tareas que desarrollará durante los Juegos.

El intendente Pablo Javkin participó del encuentro y destacó la importancia del voluntariado para el desarrollo de un evento deportivo de estas características.

“Es imposible hacer unos Juegos sin voluntarios”, afirmó ante los integrantes del equipo rosarino. También recordó su propia experiencia como voluntario en los Juegos Cruz del Sur de 1982, cuando colaboró en las competencias de esgrima realizadas en el club Universitario de Rosario.

Durante su intervención, Javkin repasó además distintos eventos deportivos organizados por la ciudad en las últimas décadas, entre ellos los Juegos Suramericanos de Playa 2019 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022.

“Empieza lo más lindo ahora”, sostuvo el intendente, quien también remarcó el rol del contacto directo entre los voluntarios y quienes visitarán Rosario durante la competencia. “Acá no hay inteligencia artificial que valga. Acá está la gente”, expresó.

Qué tareas realizarán los voluntarios

El voluntariado estará distribuido en distintas áreas vinculadas con la organización de los Juegos. Entre ellas se encuentran la asistencia en escenarios deportivos, acreditaciones, activaciones, Fan Fest, atención a los Comités Olímpicos Nacionales y tareas en la Villa Suramericana.

También habrá voluntarios afectados a visitas guiadas, tecnología, protocolo, sostenibilidad, logística, servicios médicos, controles antidopaje, kinesiología, comunicación y prensa y áreas técnicas.

El subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario y director ejecutivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Diego Sebben, destacó el trabajo realizado para conformar el equipo.

“Hoy empezamos a ver a los Juegos de otra manera. Durante mucho tiempo hablamos de obras, escenarios, logística, planificación y organización. Pero cuando uno ve a 2.000 voluntarios juntos entiende que todo eso empieza a tener un verdadero sentido”, señaló.

Sebben también sostuvo que los voluntarios tendrán un papel central en la recepción de atletas, delegaciones y visitantes. “Los voluntarios van a ser la cara de Rosario frente a miles de personas”, afirmó.

Los Juegos comenzarán el 12 de septiembre

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán oficialmente el 12 de septiembre y tendrán a Rosario, Santa Fe y Rafaela como sedes.

En Rosario se desarrollarán competencias y distintas actividades vinculadas con el evento, entre ellas espacios de encuentro, propuestas culturales y recreativas y un Fan Fest.

Durante el encuentro de este sábado, Javkin también hizo referencia al próximo gran evento deportivo que tendrá la ciudad: los Juegos Panamericanos Junior de 2029, que se realizarán en Rosario.

“Es muy vertiginoso lo que viene, pero disfruten mucho. Guárdense energía porque en 2029 seremos sede de los Panamericanos Junior”, les dijo a los voluntarios.

De esta manera, el equipo que tendrá a su cargo distintas tareas de atención y asistencia durante los Juegos ya comenzó su preparación de cara a la llegada de las delegaciones y al inicio de la competencia.