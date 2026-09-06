Raúl Castro reaparece en acto militar a los 95 años, marcando un hito en su historia

LA HABANA — El exlíder cubano Raúl Castro, quien cumple 95 años, hizo su aparición en un acto militar en conmemoración del aniversario de la Seguridad Personal, una sección de las Fuerzas Armadas encargada de proteger a los altos funcionarios del gobierno, incluido él mismo.

Las imágenes del evento, que se llevaron a cabo el sábado por la noche y fueron transmitidas por la televisión estatal, mostraron a Castro acompañado de su guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo". Se ha informado que Rodríguez Castro estuvo involucrado en negociaciones con Estados Unidos, que desde enero ha implementado un cerco petrolero y financiero contra la isla.

A pesar de que las autoridades de ambos países confirmaron la existencia de conversaciones, no se han proporcionado detalles sobre su contenido o el estado actual de las mismas.

El ex presidente cubano, que ya no tiene roles formales en el gobierno ni en el Partido Comunista, ha sido visto con poca frecuencia en público. Recientemente, surgieron especulaciones sobre su estado de salud, especialmente por su ausencia en el mitin de julio, una falta que no se había registrado en décadas durante la conmemoración del Asalto al Cuartel Moncada, una de las fechas más emblemáticas de la Revolución cubana.

En junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos de asesinato contra Castro en relación con el derribo de aviones de una organización anticastrista en 1996, que habían incursionado en el espacio aéreo cubano como parte de una campaña contra las sanciones más severas impuestas por Washington.

Las imágenes de la televisión cubana mostraron a Castro, vistiendo su tradicional uniforme militar verde olivo, llegando al evento acompañado de altos mandos militares, donde ocupó un lugar destacado en la primera fila. Se levantó en varias ocasiones para recibir un diploma de homenaje y saludar a los asistentes.

El presidente Miguel Díaz-Canel expresó su satisfacción por la participación de Castro en el evento, destacando la importancia de la Dirección de Seguridad Personal, que tiene sus raíces en los tiempos de lucha revolucionaria liderados por Fidel Castro. En su publicación en la red social X, el mandatario incluyó varias fotografías del acto donde se observan a ambos líderes.

El cerco energético impuesto a la isla ha exacerbado una crisis que ya se venía arrastrando durante cinco años, afectando de manera significativa a la población y a la economía cubana. Se han reportado apagones de más de 30 horas, deterioro en los sistemas de salud y educación, y restricciones en el transporte, lo que ha alterado drásticamente la vida cotidiana de los cubanos.